Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Store dele af lokalsamfundet i den lille jyske by Torrild er – for at sige det mildt – godt og grundigt rasende. Det har ført til, at man nu har indledt et oprør mod kommunen.

Et oprør, hvor kernen er et biogasanlæg, der skal bygges i fremtiden. Og lige nu behandler Odder Kommune en ansøgning om at bygge anlægget i Torrild.

Faktisk ved den grund, hvor Sandie Henriksen bor med sin familie.

»Min kæreste og jeg købte grunden, hvor vi har renoveret i et år. På sigt har vi drømt om at bygge et hus. Men vores drøm smuldrer nu, hvis vi skal være nabo til et biogasanlæg,« siger hun og uddyber:

Sandie Henriksen. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Sandie Henriksen. Foto: PRIVATFOTO

»Der er udsigt til lugtgener og tung trafik, og hvis det bliver dagligt, kommer jeg så til at grille eller tørre tøj med en konstant lugt hængende? Det har jeg ikke lyst til at bo i. Det gør vanvittig ondt for tiden, og jeg har så mange søvnløse nætter, fordi det ødelægger vores drøm. Vi er selv vokset op i byen, og det ønsker vi, at vores børn også skal opleve.«

Siden 2020 har der været planer om at bygge en solcellepark i Torrild, hvilket også fremgår af den kommunale plan, som Odder Kommune har udsendt for årene 2021-2033.

I selvsamme kommunalplan lyder det også, at der er blevet »udlagt et område mellem Fensten og Ørting til fælles biogasanlæg«. Altså ingen meldinger om et biogasanlæg i Torrild.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er fast besluttet, at biogasanlægget skal ligge i Torrild. Lige nu er spørgsmålet i en foroffentlig høring. Ikke desto mindre føler Sandie Henriksen sig snydt af kommunen.

Området, hvor Odder Bioenergipark – herunder biogasanlægget – skal ligge. Foto: Odder Bioenergipark / AURA / PlanEnergi Vis mere Området, hvor Odder Bioenergipark – herunder biogasanlægget – skal ligge. Foto: Odder Bioenergipark / AURA / PlanEnergi

»Jeg læste den kommunale plan, inden vi købte grund. Jeg føler, kommunen er gået bag om ryggen på os. Det er kommet som et chok.«

B.T. har også talt med Henriette Toftegaard Jensen, der, ligesom adskillige på sociale medier, er enig i kritikken:

»Nu er det jo ikke 100 procent sikkert, at det medfører lugtgener. Men når man dykker ned i andre indsigelser og naboklager, så bliver jeg rigtig bekymret.«

»Det er, som om de har skjult deres dagsorden.«

Henriette Toftegaard Jensen. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Henriette Toftegaard Jensen. Foto: PRIVATFOTO

Både TV 2 Øst og TV Midtvest beskrev i henholdsvis 2019 og 2020 om biogasanlæg, der førte til lugtgener som gylle og rådne æg. Det er lignende situationer, der skaber bekymring i Torrild.

Det var først i juni 2022, at borgere kunne læse, at kommunen ønskede at placere biogasanlægget i Torrild.

Sandie, kan du forstå, hvis kommunen ønsker anlægget og tilfældigvis den placering, hvor I bor?

»Jeg har forståelse for, at de gerne vil have det. Men jeg er nødt til at sige, at det må kunne placeres et sted, hvor det ikke ligger så tæt på to byer – uden tæt kontakt til naboer.«

B.T. har talt med Lone Jacobi (S), borgmester i Odder Kommune, som er glad for borgernes indspark:

»Det er jo netop derfor, vi har en foroffentlig høring, hvor borgere kan komme med bekymringer, så vi kan få belyst sagen.«

»Så det, borgerne foretager sig nu, er jo det eneste rigtige. Men det er vigtigt at sige, at vi ikke har lagt os fast på noget som helst endnu. Høringssvar, en lokalplan, en miljøvurdering og yderligere undersøgelser skal også laves, før man reelt kan gå i gang.«

Men kan du forstå borgernes bekymring?

»Det kan jeg sagtens forstå, for det er et stort anlæg. Det her er et eksempel på at bestræbe os på en grøn omstilling, og det er møgsvært. Og jeg tror, vi vil støde på det mange steder.«

I bliver beskyldt for at have en skjult dagsorden og føre borgere bag lyset, fordi der er nævnt en anden placering i jeres kommunalplan. Hvad siger du til det?

»Det kan jeg afvise. Vi har ikke hørt om det her eller fået en ansøgning, da den kommunale plan blev lavet, så vi kunne ikke have haft det med.«

»I forhold til kommuneplanen, så ligger der en overordnet ramme om, hvordan kommunen vil udvikle sig. Nu overvejer vi så at lave et tillæg og justere i kommuneplanen, og det gør vi nogle gange.«

Men når der står noget i den kommunale plan, så er det vel fair nok, at borgerne forventer, det vil ske?

»Ja, men det sker jo indimellem, at vi må lave ændringer, fordi kommunen og verden ændrer sig. Men betyder ikke, det vil ske. Vi drøfter det hele og træffer en beslutning på baggrund af en helhedsbetragtning, hvor vi også vil lytte til borgerne.«

Odder Kommune forventer at have behandlet høringssvarene omkring 3. oktober. Der vil gå op til halvandet år, før et eventuelt byggeri kan gå i gang.