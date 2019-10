Vej ved Aaskov i Vejen Kommune kan igen benyttes, efter at landmand har fået fjernet halmballer og sand.

Trafikanter kan igen benytte Skovgårdsvej ved Aaskov i Vejen Kommune.

Det oplyser landmand Martin Lund Madsen til TV Syd. Han har fået fjernet afspærringer i form af halmballer og sand i nattens løb.

Det sker, efter at landmanden onsdag meddelte, at han stopper sin årelange vejstrid med Vejen Kommune.

Det skete efter Vejdirektoratets afgørelse, som stadfæstede Vejen Kommunes ekspropriation af dele af Martin Lund Madsens marker til anlæg af en offentlig vej.

- Det krænker min retsbevidsthed, at Vejen Kommune nægter at følge højesteretsdommen og i stedet bruger millioner af skattekroner til advokater for at finde en anden paragraf i systemet, som nu giver medhold hos Vejdirektoratet, sagde landmanden onsdag til TV Syd.

- Jeg må konstatere, at borgere i Danmark ikke har en chance mod systemet, selv ikke hvis man får medhold i Højesteret.

- Derfor vælger jeg nu at stoppe sagen, så jeg igen kan koncentrere mig om at drive mit landbrug, sagde Martin Lund Madsen.

/ritzau/