I weekenden gik over 150 borgere på Samsø sammen i modstand.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) og regeringen har meldt ud, at de vil fortsætte undersøgelsen af en mulig Kattegat-forbindelse.

Planen involverer en bro fra Sjælland til Østjylland, der kan skære tværs over Samsø.

Og det vil øboerne ikke finde sig i.

Derfor har borgerne nu samlet sig i foreningen 'Stop motorvej over Samsø'.

»Vi vil arbejde imod en bro og en motorvej henover Samsø. Det er ganske simpelt,« siger bestyrelsesmedlem Lars Nikolajsen.

Under den tidligere VLAK-regering og Liberal Alliances transportminister, Ole Birk Olesen, blev der i 2018 afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse, der løber fra Røsnæs på Sjælland over Samsø og til den østjyske by Hov.

Den socialdemokratiske regering vil fortsætte arbejdet, er det nu meldt ud.

Broen vil forkorte rejsetiden fra København til Aarhus med halvanden time, lyder det.

Men det er blevet mødt med protester fra både borgere på Røsnæs og nu også Samsø. Kritikpunkterne er, at en stor motorvej og bro vil ødelægge de unikke naturforhold begge steder.

På Samsø føler foreningen, at de bliver udnyttet i et større spil.

»Vi har ikke brug for den. Ganske enkelt. Vi har udmærkede færgeforbindelser« siger Lars Nikolajsen.

Særligt vil en bro med heftig biltrafik være en torn i øjet på Samsøs klima- og miljøvisioner.

Øen bryster sig af at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi og har et mål om at blive en fossilfri ø i 2030.

»Vi er Danmarks vedvarende energi-ø, og det vil være absurd, hvis vi skal lægge grøft til 30.000 biler i døgnet, der bare skal forbi. Vi får støj og lysforurening, når det er mørkt, og vi får ødelagt et unikt miljø med naturen her og på Røsnæs,« siger Lars Nikolajsen og fortsætter:

»Vi må bare sige, at specielt på Samsø har vi slet ikke brug for den. Vi bliver bare en trædesten med store miljømæssige konsekvenser for os.«

Selvom I på Samsø ikke har brug for den, så vil store dele af landet spare en masse transporttid. Kan det ikke være til gavn for samfundet som helhed?

»Det er også diskubatelt i disse tider med klimalov, hvor man skal reducere Co2-udslippet. Det, der sker, når man åbner sådan en forbindelse med motorvej, er, at der kommer et trafikspring, der genererer mere trafik end i forvejen. Og hvordan kan Folketinget vedtage en ny trafikåre, der 100 procent sikkert vil give øget trafik?,« siger Lars Nikolajsen.

Med det opdrag vil foreningen nu modarbejde, at en sådan bro vedtages.

»Vi arbejder nu på at begynde politisk arbejde og informationsarbejde og komme i kontakt med de mennesker i Sund og Bælt, der arbejder med opgaven,« siger Lars Nikolajsen.