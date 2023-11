Ahemd Samsam får ikke medhold i sine påstande mod de danske efterretningstjenester.

Det har Østre Landsret netop afgjort.

Begrundelsen lyder, at Samsam ikke har 'retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet.'

Den terrordømte Ahmed Samsam anlagde et civilt søgsmål mod efterretningstjenesten PET og FE, fordi han ønskede, at tjenesterne anerkendte, at han tidligere har arbejdet for dem som agent.

Samsam og hans advokat havde håbet, at et eventuelt medhold fra landsretten om, at Samsam arbejdede som agent for de danske efterretningstjenester, kunne bane vejen for, at Samsam kunne få omstødt den terrordom, han blev idømt i Spanien i 2018.

Østre Landsret vurderer dog, at en dom i denne sag, ikke ville have betydning for en eventuel genoptagelse af den spanske sag. Derfor har man afvist Samsams påstande.

Selv hvis Samsam havde påvist, at han har arbejdet som agent, så vurderer Landsretten ikke, at det ville have haft betydning for hans sag i Spanien.