Den fængslede Ahmed Samsam er ikke overrasket, fortæller hans bror Osama Samsam til B.T.

De tre nye regeringspartier afviser nu at undersøge, om Ahmed Samsam var dansk agent under sine rejse i Syrien, som de ellers lagde op til før valget.

B.T. har været i kontakt med Ahmed Samsams bror, Osama Samsam. Han har talt i telefon med Ahmed Samsam torsdag eftermiddag, efter nyheden kom ud.

Både Venstre og Socialdemokratiet har siddet ved magten, mens Ahmed Samsam sag har udfoldet sig, og i Ahmed Samsams øjne forsøger partierne nu at dække over hinanden, fortæller Osama Samsam.

Ahmed Samsam har dansk statsborgerskeb og sidder lige nu fængslet for en terrordom. Foto: LUCA PIERGIOVANNI Vis mere Ahmed Samsam har dansk statsborgerskeb og sidder lige nu fængslet for en terrordom. Foto: LUCA PIERGIOVANNI

Han håber dog på, at hans sag i stedet vil blive belyst af landsretten til næste år.

Ahmed Samsam er dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien, og han har sammen med sin advokat, Erbil Kaya, stævnet efterretningstjenesterne for at få dem til at anerkende, at han arbejdede som agent for dem.

Ifølge flere danske medier, heriblandt Berlingske og DR, arbejdede Ahmed Samsam under sine rejser som agent for Politiets Efterretningstjeneste, PET, og Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, hvor en af hans opgaver at videregive oplysninger om danske syrienkrigere.

Tidligere forsvarsminister fra Venstre Claus Hjort Frederiksen har for nylig sagt til B.T., at han i forhold til Samsams sag fornemmede et »abekastningsspil« mellem efterretningstjenesterne.

Før valget bakkede både Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne op om at få undersøgt sagen, men det løber de tre partier nu fra:

»Regeringen har ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål. Og det har jeg ikke yderligere at føje til,« siger den nye socialdemokratiske justitsminister, Peter Hummelgaard torsdag til Ritzau.