Ved daglige smittetal opgør Statens Serum Institut tal fra både PCR- og lyntest, men det er misvisende.

Onsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at 787 personer det seneste døgn er registreret smittet med coronavirus.

Men det tal er behæftet med fejl. Det skriver Jyllands-Posten.

Det daglige smittetal ligger i virkeligheden lavere, fordi opgørelsen tæller både PCR-test, der tester i halsen, og lyntest fra private- og offentlige udbydere.

Ved de hurtige test vil der nemlig optræde fejl, som puster smittetallet op.

Claus Nielsen, afdelingsleder for SSI, siger i Jyllands-Posten onsdag:

- Ved 50.000 antigentest per dag vil der statistisk set være 250 falsk positive per dag. Så det afhænger af specificiteten af den enkelte antigentest og antallet af testede personer, hvor mange falsk positive der er, siger han i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Et positivt lyntest-svar betyder, at en efterfølgende PCR-test viser et negativt svar. PCR-testen vurderes at være mere sikker.

For tiden er det omkring 100.000 af de omkring 300.000 daglige test, der bliver foretaget, lavet ved lyntest-metoden. Det oplyser SSI til Jyllands-Posten.

Dermed kan antallet af falsk-positive resultater være på omkring 500.

Derfor er det misvisende, når det daglige smittetal opgør både PCR- og lyntest. Det mener Jan Pravsgaard Christensen.

Han er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. Siden SSI 10. marts begyndte at samle opgørelserne, har Jan Pravsgaard Christensen været uforstående.

- Med den fejlmargin, der er på kviktest, risikerer vi skæve og alt for høje daglige smittetal. Hvis der tages 100.000 kviktest hver dag, kan 500 af svarene vise, at personen er positiv uden at være det, siger han til Jyllands-Posten.

SSI oplyser til avisen, at alle testresultater, hvor en person med en positiv kviktest efterfølgende bliver erklæret negativ med en PCR-test, vil blive ændret i opgørelserne bagudrettet.

Derudover oplyser SSI, at der arbejdes på igen at separere tallene. At de vil gå tilbage til kun at opgøre resultater for PCR-test som udtryk for udviklingen i smitte.

