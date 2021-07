Niårigt barn var skrækslagen, da han blev buhet i hovedet af engelsk fan. Kvinde slået hårdt i ryggen af englænder lige efter kampen.

Og far slået med knytnæve i maven, da han ville beskytte sit barn mod vrede engelske hooligans, der råbte »Fuck off!«.

De tre voldsomme episoder er nævnt i en helt ny redegørelse, hvor 22 danske fans beskriver deres oplevelser under semifinalen onsdag aften på Wembley mellem Danmark og England.

»Der var en generel mangel på sikkerhed, og det, folk har nævnt mest, er, at de har oplevet, at sikkerhedsvagterne ikke har grebet ind, når de har set tingene,« siger Alessandra Nørreriis, der selv var på Wembley og nu har lavet redegørelsen efter samtaler med en række andre danske fans.

Alessandra Nørreriis bor i Manchester, og hun var selv på Wembley til EM-semifinalen, hvor England som bekendt vandt 2-1 over Danmark efter forlænget spilletid.

Selve redegørelsen på 19 sider sendes nu som en klage til Dansk Boldspil-Union (DBU), Det Engelske Fodboldforbund (FA) og Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

I redegørelsen er eksempelvis nævnt, hvordan niårige Ibrahim kom på Wembley iklædt vikingehjelm og landsholdstrøje.

Hele hans hoved var malet rødt og hvidt som et stort dannebrogsflag.

Mens der ikke var nogen problemer under selve kampen, gik det helt galt, da de skulle hjem.

Det er usselt og yderst upassende at opføre sig sådan mod børn Imaan Katja Madsen, mor til niårige Ibrahim

»På vej væk fra mængden kom de engelske fans med grimme tilråb. Vi havde vores niårige søn med, der i forvejen følte sig lidt utryg. Jeg brændte helt sammen, da en engelsk fan syntes, det var passende at bukke sig ned over ham og buhe ham ind i hovedet,« siger moren, Imaan Katja Madsen, der er født på Lolland-Falster af palæstinensiske forældre, men flyttede til London i 2010.

Moren fortæller, at han slet ikke har lyst til at se fodbold igen efter den grumme oplevelse.

»Der var politibiler omkring os, men ingen så det ske, da det skete så hurtigt. Synes, det er usselt og yderst upassende at opføre sig sådan mod børn. Han havde fået malet et stort dannebrogsflag i hele

ansigtet, bar en vikingehat og et Danmark-kit, men vi blev simpelthen nødt til at tørre hans ansigtsmaling af og dække tøjet til for at undgå flere ubehageligheder,« siger hun og tilføjer:

»Han har slet ikke lyst til nogensinde at se en fodboldkamp live igen. Hvad der skulle have været en once in a lifetime experience, blev ødelagt.«

Onsdag aften kunne mor Imaan Katja Madsen og sønnen Ibrahim godt smile, da de var på Wembley til semifinalen mellem Danmark og England. Men efter kampen var den gode stemning slut.

Også Eva Høier Greene fortæller i redegørelsen om en grum oplevelse efter kampen, da hun sammen med sin mand og søn tog bussen hjem fra stadion.

»Vores bus blev omringet af fans, der havde spottet vores danske trøjer. De hamrede på ruderne og døren, og buschaufføren valgte så at åbne døren. Vi prøvede at vende situationen til noget positivt ved at lykønske dem, men det gad de slet ikke høre på og svarede bare med 'Fuck off!',« lyder det i redegørelsen.

Og det gik helt galt.

»Min mand fik et knytnæveslag i maven, og da en medpassager prøvede at hjælpe ham, fik han en lussing. Min søn var bange, og min mand blev vred,« citeres hun for.

De mange engelske fans jublede højlydt efter de to scoringer i EM-semifinalen, som endte 2-1 til England over Danmark. Men der fandt en del chikane og voldsomme handlinger sted mod danske fans både før og efter kampen.

Altså en oplevelse tæt på den måde, 36-årige Jeanette Jørgensen blev overfaldet efter kampen.

Hun havde nemlig dannebrogsflag i håret, som nogle hooligans forsøgte at fjerne ved at hive hende i håret.

»Jeg prøver at kæmpe imod og råber 'stop', 'stop' til dem. Men de var meget fulde og enormt aggressive,« sagde hun lørdag til B.T.

Også under kampen på Wembley var der ubehagelige oplevelser.

To engelske fans gav os fingeren og bad os 'fuck off' og kaldte os 'stupid cunts' Sarah i redegørelsen

I redegørelsen fortæller en pige, hvordan hun blev svinet til, da hun og veninden kom ind på stadion.

»Da vi kom ind på stadion, var vi kun lige kommet ind for at finde vores pladser, da to engelske fans gav os fingeren og bad os 'fuck off' og kaldte os 'stupid cunts'. Vi ville selvfølgelig ikke lade dem ødelægge vores gode humør og ignorerede dem. De blev ved med at opsøge os for at kalde os skældsord og filme os, imens de gav os fingeren og grinede nedladende,« lyder det fra pigen ved navn Sarah, der ikke ønsker resten af sit navn frem.

Redegørelsen handler ikke kun om chikane og overfald.

Seks af sagerne handler om, at man fik lov at gå ind på Wembley uden at skulle vise gyldigt coronapas, hvilket ellers var meldt ud som et krav ved alle EM-kampe.

B.T. har vist den 19 sider lange redegørelse til DBUs ledelse.

Hvad mener DBU om kritikken fra danske fans, der var på Wembley til semifinalen?

»Vi er meget berørte af at læse de beretninger, der kommer ind fra danske fans på Wembley. Det skal være sjovt og sikkert at gå til fodbold,« siger Ronnie Hansen, der er kommerciel direktør i DBU.

Han oplyser videre, at DBU er i dialog med Udenrigsministeriet om næste skridt og også allerede har taget kontakt til Det Engelske Fodboldforbund (FA). B.T. har forgæves forsøgt at få kommentar fra UEFA til redegørelsen.