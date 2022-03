Der er ikke nogen tvivl om, at de seneste to år har været noget af en udfordring for kulturlivet.

Nedlukninger og restriktioner satte en stopper for planlagte arrangementer, og gæsterne holdt sig mere hjemme end normalt. Men alle restriktioner er løftet, og nu har en ny virkelighed har ramt hele Europa. For nu er der krig.

Og det er noget, der nu både fylder og betyder mere end de seneste to års udfordringer, mener Studenterhus Odense.

»Kulturlivet har selvfølgelig haft det svært de sidste to år med corona og nedlukninger, men nu er vi også nået til et punkt, hvor vi ikke kan have ondt af os selv mere. Nu er der krig i Europa, og det har bare betydet en tand op på kriseskalaen,« fortæller Anja Følleslev, der er leder af Studenterhus Odense og Generator Festival, til B.T.

Som mange andre har Studenterhuset derfor sat gang i et initiativ for at samle penge ind til Ukraine. De afholder en masse koncerter og arrangementer, og donerer penge derfra.

»I starten tænkte jeg sådan over, om man kunne arrangere et fakkeloptog eller noget lignende, men så kastede vi os med på bølgen ved at arrangere nogle koncerter, hvor vi så donerer pengene fra entreen,« fortæller Anja Følleslev.

Torsdag aften var der derfor inviteret til en såkaldt peace-fest.

Her var der lavet en særlig playliste med sange om fred, og så solgte studenterhuset en særlig blå og gul drink. Pengene fra drinken ryger også i donationspunljen.

Torsdag afholdt Studenterhus Odense en peace-fest. Her blev serveret en drink i det ukrainske flags farver. Foto: Studenterhus Odense. Vis mere Torsdag afholdt Studenterhus Odense en peace-fest. Her blev serveret en drink i det ukrainske flags farver. Foto: Studenterhus Odense.

Håbet i Odense er, at man lykkes med at samle 50.000 kroner ind til Ukraine. Men det er faktisk ikke kun i Odense, at der arrangeres diverse arrangementer for at samle ind til Ukraine. Flere steder i landet bliver der holdt koncerter som indsamling.

»Vores koncerter i Odense er naturligvis ikke med de største navne på musikscenen lige nu, men vi tror på, at selvom noget er småt, så kan det stadig gøre noget,« siger Anja Følleslev.

Fredag og Lørdag byder Studenterhus Odense igen indenfor. Fredag bliver der afholdt koncert med bandet Kawa, mens man lørdag kan komme for at opleve EmmaDop + A mess.

Du kan læse mere om koncerter for Ukraine her.