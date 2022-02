»Det er stærk utilfredsstillende, at Beredskab Fyn havde 1.000 meter watertube liggende, uden det blev brugt under stormen Malik.«

Sådan lyder det fra Venstres byrådsgruppe i Odense i et punkt på dagsordenen for det kommende byrådsmøde 23. februar.

Baggrunden for punktet skal findes ved at gå lidt tilbage i tiden – tilbage til da stormen Malik ramte hele landet.

For mens stormen rasede, varslinger om forhøjet vandstand blev sendt ud, og beredskabet forberedte sig på at rykke ud, lå et ganske særligt hjælpemiddel på lager og samlede støv. Nemlig en såkaldt watertube.

En watertube er en slags flytbar dæmning, som fyldes med vand, og som kan køres ud for at sikre områder, der er særligt udsatte under varslinger om forhøjet vandstand.

Og netop den watertube kunne beboerne i Seden Strandby i Odense godt have brugt. For under Malik blev der varslet forhøjet vandstand på op til 1,93 meter. Men watertuben kunne bare ikke lånes ud. Og det til stor undren for beboerne i Seden Strandby.

Forklaringen fra vicedirektøren i det fælleskommunale beredskab lød, at man blot fulgte den plan, der på forhånd er udarbejdet til situationer som for eksempel stormen Malik.

»De tre parametre, som gør, at vi rykker ud med en watertube, er, når der er menneskeliv i fare, der er fare for samfundsvigtige institutioner, eller kritisk infrastruktur kan blive berørt,« sagde vicedirektør ved det fælleskommunale Beredskab Fyn René Cording Jensen dengang til B. T:

Og det er altså netop den plan, som Venstre nu ønsker bliver ændret.

Venstre ønsker helt bestemt, at borgmesteren i fremtiden skal arbejde aktivt for, at alle tilgængelige kræfter og præventive hjælperedskaber bliver brugt, når vandstanden stiger i Odense. Også når dette går ud over privat ejendom. Desuden ønsker Venstre det undersøgt, hvor meget det vil koste at have en watertube allokeret til Odenses Beredskab.

»Alle odenseanere skal kunne sove trygt om natten uden at være bange for at få ødelagt deres hjem, uanset om de bor på plejehjem eller i parcelhus,« står der blandt andet i dagsordenen for byrådsmødet.

Efter stormen Malik kommenterede flere borgmestre, herunder Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), sagen. Det kan du læse meget mere om her.