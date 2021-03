Da Andreas Uni Kjeldgaard-Man sidste år fik samlet ind til en hjertestarter, var han formentlig med til at redde flere liv.

For selvom hjertestartere kan findes i stort set alle afkroge af landet, så var det ikke tilfældet i et nyt kvarter i Støvring for et års tid siden.

Og det fik Kjeldgaard-Man lavet om på. Timingen kunne ikke have været bedre, da der blev brug for den kort efter.

Da han og konen en aften havde lagt deres nyfødte datter i seng, havde Kjeldgaard-Man smidt sig på sofaen.

Andreas Uni Kjeldgaard-Man ved siden af hjertestarteren i kvarteret. Vis mere Andreas Uni Kjeldgaard-Man ved siden af hjertestarteren i kvarteret.

Men så vibrerede telefonen pludselig. Det var Hjertestarterappen:

»Så fløj jeg op og måtte afsted. Datteren vågnede igen, så min kone blev lidt utilfreds.«

Men han tøvede ikke et sekund og satte afsted mod hjertestarteren. Ude ved bopælen var der allerede ankommet en sygeplejerske, og sammen fik de givet tre stød til en livløs ældre mand. Ti minutter efter ankom ambulancen, og her tog de over.

Den ældre herre overlevede. Det fandt Kjeldgaard-Man ud af ved et tilfælde, da en bekendt spottede den ældre herre inde i byen senere. Den bekendte underrettede herefter Andreas Uni Kjeldgaard-Man, da han kom forbi samme sted.

Der findes mere end 20.000 offentligt tilgængelige hjertestartere i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der findes mere end 20.000 offentligt tilgængelige hjertestartere i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes jo, at det er en rigtig stor lettelse, når man er med til at redde liv,« udtrykker han gennem telefonen.

Det var ikke et enkeltstående tilfælde. Kort tid efter blev der brug for den igen, og ved denne lejlighed var der også to unge, der havde reageret på appen. Derfor er det også vigtigt, at der er en hjertestarter til stede i nærområdet, udtrykker han.

For der er masser af frivillige hjerteløbere i alle aldre. Og selvom det ikke er alle, der er i stand til at udøve førstehjælpen, er det i sidste ende vigtigt, at nogen løber efter den, da en pårørende måske er i stand til at benytte hjertestarteren.

faktaboks TrygFonden Hjerteløber Projektet blev lanceret i 2017 af TrygFonden

Der er mere end 100.000 tilmeldte hjerteløbere og over 20.000 registrerede hjertestartere i Danmark i dag.

Det er organisationer, foreninger, virksomheder eller lokale, der står for indsamling og finansiering af en hjertestarter.

Hjertestarterne registreres på et netværk, som også landets 112-vagtcentraler har adgang til.

Det foregår på frivillig basis, og man skal mindst være 18 år.

Han har været kystlivredder for Tryg og er dermed vant til at rykke ud, når en person er i livsfare.

Han har erfaring med ansvaret og ved derfor, hvordan man skal agere i de afgørende situationer:

»Det er det samme, uagtet om man sidder på stranden eller i stuen. Man tænker ikke så meget over det,« siger han og refererer til sit tidligere job som kystlivredder.

I dag er han gymnasielærer, men han agter ikke at slippe tøjlerne på livreddertjansen helt.

Derfor startede han også lokalindsamlingen sidste år i forbindelse med Hjerteforeningens Landsuddeling, så der kunne sættes en hjertestarter op i lokalområdet i Støvring Ådal, som han og konen flyttede til i 2019.

På trods af et tidligere mislykket forsøg, da han boede i Aalborg, så lykkedes det denne gang at tiltrække nok interesse fra lokalområdet. Det krævede 15 personer, som tilsammen står for 15 indsamlingsruter.

Næste skridt er at forlænge serviceaftalen på den nyerhvervede hjertestarter. Det er væsentligt billigere, og derfor er Kjeldgaard-Man fortrøstningsfuld om, at der nok skal være den nødvendige opbakning.

Og dermed vil forudsætningerne for at redde flere liv fremover være sikret.