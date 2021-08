»Jeg mener, at man aldrig ville fredsforhandle, hvis denne fanatiske undertrykkelse gik ud over mænd.«

Sådan fortæller samfundsdebatter og direktør i organisationen LØFT Khaterah Parwani, da B.T. fanger hende over telefonen.

Hun beskriver sig selv som kvoteflygtning fra Afghanistan, der kom til Danmark i 1986. Og selvom hun ikke husker sin ultrakorte tid i landet, gør det voldsomt stort indtryk på hende, at afghanerne lider under den militante organisationen Taliban.

»Jeg har aldrig kendt til en tid, hvor Afghanistan ikke har været i krig, men det er altid kvinderne, der er undertrykt.«

Hvis det er kommet bag på verdenssamfundet, så forestil dig, hvor uforstående afghanerne er. Khaterah Parwani

Og det er ingen undtagelse i disse dage, timer og minutter, mener samfundsdebattøren.

For Taliban har udover at rekruttere piger helt ned til 12-årsalderen som sexslaver også dækket kvinders ansigter til på diverse plakater i bybilledet. En handling, der spæder til utrygheden ved at være kvinde i landet.

»Jeg går ikke ind for, at man har trukket de vestlige styrker tilbage. For de gav en følelse af tryghed som kvinde i landet,« siger Khaterah Parwani og fortsætter:

»Derudover glemmer folk, at vi taler om 52 års krig. Folk glemmer, at det er en ny generation af voksne, der i landet. De har ikke oplevet andet.«

Khaterah Parwani har ad flere omgange rejst i Afghanistan, men har altid måttet sløre sin identitet og være meget påpasselig.

For hendes efternavn afslører, at hun er datter af en politisk engageret far, der gik ind for en adskillelse af religion og stat. Derfor har hun altid skullet se sig for i sit fødeland.

Khaterah Parwani har ikke længere afghanske relationer i selve Afghanistan, men det har hun både i Danmark og udlandet:

»Alle sidder i krisetilstand. For det er gået så stærkt. Og hvis det er kommet bag på verdenssamfundet, så forestil dig, hvor uforstående afghanerne er.«

»Det er faktisk første gang, jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske i landet,« fortsætter Khaterah Parwani.