Det gik ikke stille for sig, da en række borgere tilbage i januar blev bekendt med, at Vibeke Manniche var blevet ansat som lægekonsulent for Fredericia Jobcenter.

Hun har nemlig ifølge Jydske Vestkysten tidligere fået kritik fra både borgere og fagforeninger for sin vurderinger i sager om sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension.

På grund af bekymring for den vurdering, som Manniche ville stå for i jobcenteret, valgte kommunen at annullere samarbejdet, før det officielt var gået i gang.

Det ender nu med at koste kommunen dyrt.

Hele 277.200 kroner har den annullerede kontrakt kostet. Det oplyser koncerndirektør for voksen-og ældreområdet Yelva Bjørnholdt Jensen til Fredericia Dagblad.

Beslutningen blev truffet i kølvandet på kritik fra flere borgere. I et læserbrev stillede talsmanden for gruppen Jobcentrets Ofre, Mikael Hertig, sig blandt andet kritisk over for ansættelsen af den kontroversielle Vibeke Manniche.

»...Vibeke Manniche er kendt landet over som en person, hvis ærinde er at mistænkeliggøre kontanthjælpsmodtageres og sygedagpengemodtageres sygemeldinger,« skrev han til Fredericia Dagblad.

Koncernchefen, Yelva Bjørnholdt Jensen, fortalte dengang, at hun ikke kendte til Manniches omdømme blandt nogle borgere i de danske jobcentre.

Manniches virksomhed var blevet hyret af kommunen i en tre måneders prøveperiode. Før det overhovedet blev realiseret, valgte kommunen at stoppe ansættelsen på grund af protesterne.

Samarbejdet mellem kommunen og Vibeke Manniche gik gennem virksomheden PPL+, som hører til Liva Group Aps, som hun ejer.

Til annulleringen af ansættelsen sagde Vibeke Manniche til dagbladet i begyndelsen af januar, at beslutningen var 'politik i en nøddeskal'.

»Det er meget ulykkeligt, men i bund og grund rammer det den enkelte borger. Nogle elsker mig, og nogle er ikke så glade for mig. Det er rigtigt trist, at der går politisk ildebrand i det i stedet for, at man trækker vejret og ser, hvad det her handler om og sætter sig korrekt ind i vores grundige arbejde og ser, at det vil øge kvaliteten i sagsbehandlingen.«

Ifølge formand for social-og beskæftigelsesudvalgsformand Peder Tind (V) er der ikke tale om en politisk beslutning, da samarbejdet blev arrangeret og siden droppet i selve forvaltningen. Han ser dog positivt på, at sagen, som fik bølgerne til at gå højt blandt nogle borgere, nu er afsluttet.

»Jeg er glad for, der er fundet en anden løsning, og man har landet det her, og vi kan komme videre,« siger Peder Tind.