Den engelske sanger Sam Smith fik for alvor sit gennembrud for fem år siden, da han udgav sit første album. Tiden fra dengang til nu har budt på lidt af en fysisk forvandling.

For selvom at verdensstjernen ser slankere ud end nogensinde før, så kan hele æren ikke gives til stramme kostplaner og træningsprogrammer. Slet ikke.

Nu afslører sangeren overfor sine følgere på sin instagram-profil, at han har taget ukonventionelle metoder i brug.

Og her snakker vi om en metode, som man næppe ville se anbefalet af en sundhedsekspert.

»Tidligere hvis jeg skulle have taget billeder, har jeg sultet mig selv i ugerne op til« skriver han under billedet, hvor han også fortæller, at han efterfølgende ville være meget kritisk over for de billeder, han havde fået taget.

»Tidligere hvis jeg skulle have taget billeder, har jeg sultet mig selv i ugerne op til« skriver han under billedet, hvor han også fortæller, at han efterfølgende ville være meget kritisk over for de billeder, han havde fået taget.

Men for et par dage besluttede han, at nu skulle det være slut med den hårde selvkritik og at sulte sig selv.

»I går besluttede jeg mig for at slå tilbage. Tage min krop tilbage og stoppe med at prøve at ændre den her brystkasse, mine hofter og de kurver, som min mor og far har lavet, og som de elsker uanset hvad« skriver han til billedet.

Han skriver også, at han ved, at nogle nok vil opfatte opslaget som narcisistisk, men hvis de vidste, hvor meget mod det har krævet af ham, og hvor mange kropstraumer han har været igennem, så ville de ikke tænke sådan.

Såsan så Sam Smith ud i 2014, da musikbranchen for alvor stiftede bekendtskab med ham. Foto: MARK RALSTON

Sangeren sender også en stor tak til fotografen, som hjalp ham med at tage det billede, som hylder hans krop, som den er.

»Tak for at hjælpe mig med at hylde min krop, som den er, Ryan Pfluger. Jeg har aldrig følt mig mere sikker, end jeg har gjort med dig. Jeg vil altid være i krig med spejlet, men det her var et skridt i den rigtige retning« slutter han opslaget.

Sangeren har tidligere åbnet op om den kamp, som han har haft med vægten. Det fyldte særligt meget i starten af hans karriere.

»Da jeg skød mine første musikvideoer, var jeg ikke tilfreds med mit udseende, så jeg prøvede at kontrollere, hvordan kameraet bevægede sig« siger stjernen i et interview med W Magazine.

I 2016 vandt sangeren en statuette for 'den bedste originale sang' for sangen »Wrtitings On The Wall« fra filmen 'Spectre'. Foto: ANGELA WEISS

Han filføjer, at han faktisk blev en smule besat. Han så konstant på sig selv i spejlet, sugede maven ind og vejede sig selv hver dag,« fortæller "Lay Me Down«-sangeren.

Selvom at Smith nu er klar til at tage kampen op med sine krops-usikkerheder, så har han tidligere fortalt, at det usikkerhedes formentligt vil følge ham resten af livet.



»Jeg skal konstant træne mig selv i at se de rigtige film, ikke at kigge på bestemte reklamer og tænke, at det er sådan, min mave burde se ud. Det er noget, jeg kæmper med hver dag« siger han.

Han mener, at det ville være lettere, hvis at mænd blev bedre til at tale mere åbent om deres krops-problemer.