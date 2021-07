Fødevarestyrelsen tilbagekalder nu bananchips, der er solgt i hele Danmark, da der er risiko for salmonella.

Der er helt konkret tale om produkter fra The Whole Company Food A/S, hvori der indgår bananchips.

Det gælder Bananchips, Hawaii Mix og Müsli Mix, som sælges i alverdens danske dagligvarebutikker, samt online.

Fødevarestyrelsen råder derfor forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken eller smide det ud.

Symptomer på salmonella er diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.