»Det er da en sød kat,« siger en fremmed fyr udenfor vinduet. Og så lyder der et voldsomt brag.

Han slår to knyttede hænder hårdt mod ruden.

Katten springer væk, og den lille pige, som leger under vinduet, går i panik.

Sådan fortæller pigens mor Sally Markussen om en hændelse i familiens lejlighed tirsdag.

Sallys datter legede under vinduet, da det høje brag lød. Vis mere Sallys datter legede under vinduet, da det høje brag lød.

En hændelse, som er ud over det sædvanlige – og ikke på den fede måde – men som heller ikke er enestående.

Sally Markussen bor nemlig i stueetagen på Istedgade i Aalborg. Og her er det slet ikke unormalt, at de lave vinduer er genstand for stor opmærksomhed.

»Vi har oplevet mange gange, at der er blevet stjålet ting fra vinduet. Det kan være alt fra cigaretter til mærkevaretøj. Og vi er langt fra de eneste, der har været ude for det,« siger Sally Markussen.

Men hændelsen med den fremmede fyr, der tirsdag klokken lidt i tre fyrede sine næver ind mod glasset med en sådan kraft, at vinduets lås gik i stykker, var alligevel mere, end Sally havde lyst til at finde sig i.

»Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi har vænnet os til, at den slags er normalt. Man skal opføre sig ordentligt, og jeg håber, at andre vil hjælpe mig med at holde øje, så det ikke sker igen,« siger hun.

Hun forklarer, at fyren var en del af en gruppe på 5-6 drenge, der gik ned ad gaden. Den ene stopper så op foran Sallys vindue, og spurter derfra efter det store brag. De andre drenge griner.

Sally råber efter dem, men de stopper ikke.

Bagefter ringer hun til et gymnasie i området og fortæller, hvad der er sket.

Katten Mina forsvandt ud af det ødelagte vindue. Efter flere timers søgen fandt familien hende og bragte hende hjem i sikkerhed. Vis mere Katten Mina forsvandt ud af det ødelagte vindue. Efter flere timers søgen fandt familien hende og bragte hende hjem i sikkerhed.

»Jeg tænkte, drengene måske kom derfra, og jeg ville gerne have fat i ham, der havde gjort det. Både på grund af forsikring, men også for at sige, at det ikke er okay,« forklarer hun.

»Min datter var meget rystet bagefter, og vi overvejer kraftigt, om vi kan blive ved med at bo i det her.«

Det er ikke en ny overvejelse, men den seneste episode er bare endnu en dråbe i glasset.

Gymnasiet kunne ikke hjælpe Sally Markussen med at finde frem til den unge mand. Persondatalovgivningen stod i vejen. Men de har sendt en besked ud til skolens elever.

»Jeg vil ikke eskalere en konflikt, og jeg vil heller ikke anmelde nogen. Jeg vil bare gerne have, at dem, som smårapser ting fra vinduer og som skræmmer dyr og børn, der bor her i gaden, ved, at det ikke er i orden,« siger Sally Markussen.

Den ødelagte lås på hendes vindue er blevet skiftet, og efter en lille afstikker er hele familien samlet igen.

»Katten stak af. Nok fordi den kunne komme ud af det ødelagte vindue. Men den er hjemme igen,« siger Sally Markussen.