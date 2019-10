En banal madbestilling førte til, at 23-årige Sally Thomsen fra Aalborg blev kaldt for en diva, et curlingbarn og en løgner af restaurantens ejer.

Den unge studerende er rystet over behandlingen, hun har fået af den mexicanske takeaway-kæde Vaca. Restauratøren beklager den hårde tone, men holder fast i kritikken.

Den dårlige oplevelse blev forstærket, efter hun valgte at skrive en anmeldelse på restaurantens Facebook-side.

»Jeg er meget retfærdighedspræget, og jeg finder mig ikke i at blive behandlet dårligt. Det er vigtigt som forbruger at råbe op,« siger hun.

Her kan du se opslaget på Vacas Facebook-side, der udløste en heftig debat.

Det bunder i, at veninden, hun skulle spise med, ikke kan tåle koriander. De lagde dog først mærke til, at der var koriander i maden, efter de havde bestilt.

Da det lykkedes hende at få fat på en medarbejder, som lovede at gøre bestillingen korianderfri, var det ikke just en serviceminded en af slagsen, hvis man skal tro hende.

»Jeg arbejder selv i branchen og ved, at det er sådan noget, der kan ske. Men vi blev mødt af en flabethed. Hun sagde, at alle kan tåle koriander. Jeg er i chok, det er virkelig mærkeligt det her,« siger hun og slår fast:

»Der var spor af koriander i maden. Det var vi 100 procent sikre på.«

På Facebook kommenterede Vaca hendes anmeldelse. Her gav man sit syn på sagen. Derfor troede Sally Thomsen, at sagen var lukket.

Men debatten tog hurtigt fart på det sociale medie, hvor flere, heriblandt Vacas ejer, Morten Hansson, blandede sig.

I en række kommentarer kaldte han hende blandt andet for et curlingbarn, en løgner og en diva. Han fandt også screenshots frem fra Sally Thomsens Instagram, hvorefter han konstaterede, at hun er en 'wannabe-influencer'.

»Jeg er heldigvis godt opdraget og ikke en usikker person. Det rammer ikke mig, men andre havde måske taget det mere personligt. Det er uprofessionelt og langt over stregen. Han burde være den mest professionelle af alle, men han ender med at være den, der ser mest dum ud.«

»Hun afpresser os«

Morten Hansson erkender, at debatten gik over gevind. Der var også flere 'neutrale' Facebook-brugere, der gav udtryk for en overraskelse over retorikken.

Restauratøren var i sine følelsers vold under diskussionen. Af selvsamme årsag har han slettet sine kommentarer. Han holder fast i sin kritik af den utilfredse kunde.

»Hun afpresser os i et forsøg på at få gratis mad. Det har vi en nultolerance over for, fordi mange forsøger på det. Det handler om, hvad der er ret og rimeligt,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil ikke finde mig i at blive pisset på, når vi ikke har begået en fejl. Hun har kun skrevet på Facebook for at få en offentlig reaktion, og jeg vælger så at gå ned på det niveau, og det er en fejl.«

Screendump fra diskussionen.

Restauratøren har været i kontakt med holdet hos Vaca i Aalborg. De har forsikret ham om, at der ikke var koriander i maden.

Han er overbevist om, at Sally Thomsen forsøger at skade hans forretning, når hun flere steder har skrevet sin dårlige anmeldelse af restauranten.

Hun skulle også ifølge ham have overbragt en trussel om netop det over telefonen, inden hun skrev sin anmeldelse.

Sally Thomsen afviser den påstand. Ifølge hende har det aldrig handlet om at få et gratis måltid. Det har handlet om at blive behandlet med respekt.

Efter B.T. har været i kontakt med Vaca, har restaurantkæden valgt at lukke Facebook-siden for Aalborg-restauranten.