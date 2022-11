Lyt til artiklen

Der er godt nyt til elbilejere rundt i landet.

I hvert fald, hvis man oplever en mangel på ladestationer, når bilen mangler batteri. Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Senest ved udgangen af 2025 vil detailkoncernen nemlig – i samarbejder med Clever – have opsat intet mindre end 1.000 ladepunkter til elbiler ved deres supermarkeder rundt i hele landet.

»Vi har en klar ambition om at gøre det lettere for vores kunder at træffe valg i hverdagen, der støtter ønsket om at mindske den globale opvarmning,« fortæller Henrik Vinther Olesen, CSR-direktør i Salling Group, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Med fordelingen af ladepunkterne ud over hele Danmark gør vi det lettere for vores kunder og andre danskere at lade elbilen, så de på en nem måde kan bidrage til den grønne omstilling.«

Salling Group, der ejer supermarkederne Netto, Bilka og føtex, har allerede nu fundet placeringer til 785 af ladepunkterne – og det glæder Clever, som har landets største ladenetværk.

»I Clever arbejder vi hver dag på at binde Danmark og hverdagen sammen ved at udrulle rigelig, relevant og offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur, så det bliver trygt for danskerne at vælge elbilen til i fremtiden, udtaler Casper Kirketerp-Møller, direktør i Clever, der forklarer:

»Det skal nemlig være nemt at lade der, hvor du er, uanset om du er på farten, på arbejde, eller når du skal handle, og derfor er vi super glade for, at vi over de næste år kan sætte næsten 1.000 ladepunkter op ved Netto, Bilka og føtex i hele landet«.