Mandag er det slut.

Her fra behøver du ikke have et mundbind på, når du skal handle i supermarkederne landet over.

Det kom frem på et pressemøde torsdag, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kunne præsentere de nye retningslinjer for covid-19.

Her lød det blandt andet, at mundbindet ville blive udfaset næsten alle steder fra 14. juni. Desuden vil opsynspersoner også snart høre fortiden til.

Vil du droppe mundbindet, når du skal handle ind?

Og det gælder også Salling Groups supermarkeder, som fra mandag kan sige velkommen til deres kunder uden mundbind. Men der bliver ikke trykket på 'tilbage'-knappen lige med det samme, hvis man havde håbet på et supermarked, som det så ud før coronapandemien.

For det vil stadig være muligt at finde håndsprit og afstandsmærker i Salling Groups supermarkeder, men der er endnu ikke taget stilling til, om disse tiltag er kommet for at blive, eller om de bliver udfaset med tiden.

»De bliver dog et stykke tid endnu,« lyder det i en mail fra Jacob Nielsen, der er pressekonsulent i Salling Group.

»Fokus er kundernes og medarbejdernes tryghed, og sådan vil det også være fremadrettet,« fortsætter han.

Arkivfoto. Føtex i Hillerød (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Arkivfoto. Føtex i Hillerød (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

I Coops forretninger, såsom Fakta, Kvickly og SuperBrugsen er de dog nået en smule længere i overvejelserne omkring de coronatiltag, der er blevet fast inventar i deres supermarkeder.

De er nemlig også klar til, at folk smider mundbindet mandag, men de overvejer at lade afmærkningerne rundt om i deres butikker og håndsprit blive en permanent del af deres forretninger.

»Håndsprit er kunderne glade for, og det vil vi gerne tilbyde dem fremover. Måske bliver det en sæsonting, som særligt bliver brugt i efteråret- eller vintersæsonen,« siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop, til FødevareWatch.

Plexiglas, som man finder oppe ved kasserne, mellem kassemedarbejderen og kunden, ser heller ikke ud til at forsvinde lige med et. Her vil Coop også se tiden an.

I aftalen efter genåbningsforhandlingerne lyder det, at krav om mundbind fjernes, bortset fra hvis man står op i den kollektiv trafik.