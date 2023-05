Efter kun godt et halvt år lukker og slukker discountkæden Basalt snart igen.

Det oplyser kædechef i Basalt, Henrik Nielsen, til Avisen Danmark.

»Da vi skabte Basalt, så verden anderledes ud, end den gør i dag. Heldigvis er energipriserne faldet, og vi ser lysere på inflationsudviklingen, end vi gjorde for et år siden,« siger Henrik Nielsen til avisen.

Salling Group bekræfter lukningen i en pressemeddelelse.

Torsdag morgen orienterede Henrik Nielsen medarbejderne om, at butikkerne lukker i løbet af de kommende måneder. De får nu i stedet tilbudt arbejde i Netto-kæden.

Salling Group åbnede Basalt i oktober sidste år for at imødegå de stigende priser, og tanken bag konceptet var, at Balalt-kæden skulle hjælpe danskerne bedre gennem de hårde tider.

Ideen var, at alle unødvendige omkostninger blev skåret ned. Kæden har kun de mest basale dagligvarer på hylderne. Derudover er der ingen køle- og frysevarer. Det skulle holde udgifterne til energi nede.

Løftet var, at priserne skulle være 15 til 20 procent billigere end i de almindelige discountbutikker.

Kæden levede dog ikke op til ledelsens forventninger, og da både energipriserne og inflationen er faldet de seneste måneder, er markedet endnu en gang helt forandret.

Derudover har kunderne givet udtryk for, at de savner varer som grillpølser og kolde drikkevarer.

Basalt-butikkerne genåbner flere steder som Netto-butikker.