2.165.000 kroner

Så meget donerer Salling Fondene afsted til den Aarhusianske kultur i 2022, hvor der flere kulturinstitutioner står sammen om at kickstarte kulturen.

Og højdepunkter er der nok af.

Musikhuset fylder 40 år. Music City Aarhus 2022 løber af stablen. Aarhus fest uge og SPOT vender for alvor tilbage.

»Det gør mig stolt, at byens kulturinstitutioner samarbejder om så spændende projekter, der kommer til at glæde så mange mennesker,« siger Rådmand for Kultur- og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Det viser endnu engang, at kulturmiljøet i Aarhus er helt unikt og tænker på fællesskabet. Og det glæder mig, at Salling Fondene endnu engang viser sig som en sand ven af kulturen og sikrer spændende kulturoplevelser til byens borgere og gæster.«

En ny endagsfestival i Aarhus er det første af i alt tre projekter, der offentliggøres.

Life is Live Festival er netop blevet introduceret sammen med Musikhusets nye jubilæumsprogram.

Musikfestivalen finder sted på selve dagen for Musikhusets 40-års fødselsdag 27. august.

»Vi har brug for kulturvitaminer, vi har brug for sammenhold, og vi har brug for at mærke fællesskabet. Det vil vi gerne yde vores fælles bidrag til, og vi er taknemmelige for, at Salling Fondene har lyst til at bakke op,« siger Musikhusets direktør, Jan Christensen.

Yderligere to projekter sammen med SPOT Festival og Aarhus Festuge vil blive offentliggjort senere i år, lyder det slutteligt.