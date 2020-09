De sidste fem år har tusindvis af østjyder trodset vinterkulden den 1. november og stået klar, når Salling - traditionen tro - tænder deres mange julelys, som stormagasinet er pakket ind i to måneder.

Sådan bliver det ikke i år.

Ligesom med så mange andre festlige arrangementer er den årlige begivenhed nemlig blevet aflyst på grund af coronapandemien. Det gælder både i Aarhus og i Aalborg.

- Vi er selvfølgelig meget kede af, at vi er blevet nødt til at aflyse den store nedtælling, som jo er blevet en tradition og en dejlig start på julen for os alle i Salling, men sikkerheden er altid det vigtigste, siger Birthe Wiberg, der er Head of Marketing i Salling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Salling tæller ikke de fremmødte, men de skyder på, at der hvert år dukker mellem 8.000 og 10.000 mennesker op til julekickstarten i Aarhus, hvor Karin Salling, enken efter Herman Salling, som skabte Dansk Supermarked, har æren af at tænde julelysene.

Traditionen tro følger der musik med i pakken. Sidste år var det Kesi, der fik lov til at spille for de mange fremmødte.

Men alt dette bliver altså ikke aktuelt i år.

Coronapandemien får dog ikke Salling til at droppe julen. Storemagasinerne i Aarhus og Aalborg vil stadig blive pakket ind i lys. Det vil bare ikke blive gjort under et offentligt arrangement, som det plejer.

Salling har også et par andre arrangementer i ærmet, som skal erstatte det traditionsrige event, som normalt finder sted den 1. november.

- At give vores kunder gode oplevelser er hele fundamentet for Salling. Det vil vi forsætte med, og julen er jo en vigtig højtid corona eller ej. Og denne højtid har vi måske faktisk endnu mere brug for i år, så vi synes, det er vigtigt at holde fast i de traditioner, vi har skabt. Vi skal bare følge retningslinjerne, siger Birthe Winberg og fortsætter:

- Vi plejer at bruge mange ressourcer på vores juletraditionen, og de ressourcer bruger vi på en anderledes måde i år, så vi stadig kan give hele byen en masse gode oplevelse og starte julen på en god måde, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Salling har endnu ikke helt arrangementerne på plads endnu, og derfor vil de heller ikke løfte sløret for, hvad der er på tale.

Birthe Wiberg fortæller dog, at de har planer om at lave flere forskellige arrangementer rundt omkring i Aarhus og Aalborg, som vil strække sig over en længere periode.

På den måde vil de sikre, at de overholder alle retningslinjer, og at for mange ikke samles samme sted.

Første gang stormagasinet fyrede op for lysene i Aarhus og Aalborg var i 2015.

- Det opstod faktisk lidt tilfældigt for fem år siden, da vores daværende julebelysning var slidt. Så henvendte vi os til et arkitektfirma, som hjalp os på vej med den her nye julefacade, siger Birthe Wiberg.

- Og når vi nu havde de her flotte lys, så kunne vi lige så godt lave et event ud af det, siger marketingschefen.