Der er for tiden forsyningsproblemer med paracetamol til børn. Der går Lægemiddelstyrelsen nu ud med et tiltag, der skal sikre, at der er nok til alle børn.

Det kan man læse i en pressemeddelelse.

Det betyder, at man begrænser salget af paracetamol til udelukkende at finde sted på apoteker. Dermed kan man ikke længere købe paracetamol til børn i supermarkeder.

»Der er stort pres på efterspørgslen hos virksomhederne, der producerer medicinen, og covid-19-pandemien er medvirkende årsag til det. Vi har tidligere begrænset salget af håndkøbsmedicin i supermarkeder, og nu skrider vi yderligere ind ift. paracetamol for at undgå, at det går ud over de mindste,« siger Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz.

Det lyder videre, at begrænsningen omhandler både flydende form og stikpiller.

På grund af den begrænsede mængde, så har Thomas Senderovitz en opfordring til folk.

»Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden i den her situation. Mit bedste råd er: Køb kun det, du har brug for. Ellers går det ud over de svageste i vores samfund,« siger han.

Endnu er der ikke sat dato på, hvornår salget af paracetamol til børn normaliseres. Det vil først ske, når forsyningssituationen er normal igen, lyder det.