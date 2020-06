Egentligt havde de en forventning om, at salget ville gå markant ned - men det er endt lige omvendt.

Siden coronakrisen blev en realitet herhjemme, har flere forhandlere af mountainbikes oplevet, at salget er steget voldsomt. Det kan måske virke mærkeligt, men er det faktisk ikke, forklarer en livsstilsekspert.

Flere forhandlere af mountainbikes har fortalt til TV 2 Østjylland, at de har haft ekstra travlt de seneste måneder.

Blandt andet har en af de største engrosforhandlere af mountainbikes - HF Christiansen i Randers - oplevet, at efterspørgslen er steget med 500 procent i maj i forhold til sidste år.

»Det er meget usædvanligt. Det har vi aldrig været udsat for før. Faktisk har maj været den bedste måned for os på mountainbike nogensinde,« fortæller forhandlerens økonomiansvarlige, Henrik Lunn Christiansen, til lokalmediet.

Samtidig fortæller indehaveren af Fribike Shop i Randers, Peter Hejlesen, til TV 2 Østjylland, at han havde forventet, at salget 'ville gå markant ned'. I stedet har de haft travlt.

Til B.T. forklarer Henrik Byager, der er ekspert i PR, branding og kommunikation, at tendensen faktisk ikke er så underlig:

»Der er jo sket nogle lidt sjove, lidt uforudsige ting her under coronaen. For der har helt sikkert været en krisestemning, men så har folk også fået tid til at tænke over, hvad det er, de synes, der er vigtigt, og hvad de gerne vil prioritere. Og når de nu har fået den her tid, hvad vil de så bruge den på,« fortæller han og fortsætter:

ARKIVFOTO af Henrik Byager. Foto: Heine A Pedersen Vis mere ARKIVFOTO af Henrik Byager. Foto: Heine A Pedersen

»Der er ingen tvivl om, at en af de ting, som rigtig mange har kastet sig over, er motion. At få gået, løbet, svømmet og cyklet de ture, som de så tit har snakket om, men aldrig har fået gjort. Og med mountainbikes får man netop kombinationen af noget naturoplevelse og motion.«

Samtidig har coronakrisen betydet, at mange har fået aflyst deres sommerferieplaner eller har valgt ikke at booke en rejse til udlandet i år.

På den måde har mange måske fået flere penge mellem hænderne, end man plejer:

»Det, tror jeg, er den helt simple forklaring. Jeg har også hørt fra andre, at nu har de fået købt den sofa, de gerne ville have, eller har fået lavet noget ved huset i stedet for den dyre sommerferie. Og mountainbikes taler jo så ind i sundhedstrenden i det hele taget. Så på den måde er det et sjovt lille fænomen, ikke mærkeligt,« forklarer livsstilseksperten.

Senere på året står en række danskere samtidig til at få udbetalt op til tre ugers indefrosne feriepenge.

Og den ekstra luft i økonomien vil mange ifølge Henrik Byager nok bruge på samme måde:

»Det, som jeg synes, der er blevet forstærket her, er, at man ikke vil klatte pengene væk på alle mulige småting. Men hvis der er noget, man har gået og talt om i den lille familie eller med sig selv om, som man synes er vigtig, men som man ikke lige har haft luften til i økonomien, så tror jeg, det er nu, det bliver købt,« siger han og fortsætter:

»Og det vil være noget af en mere varig værdi: Noget til ens hjem, en mountainbike eller at få repareret køkkenvasken. Så man ikke sidder om en måned og tænker: 'Nå, det var så de 10.000 kroner, der blev soldet op i vingummi og rødvin'.«