Ikke siden 1991 har danskerne købt så mange interrail-pas, som tilfældet var i 2019.

Danskerne har igen fået øjnene op for togrejser.

Tal fra DSB og Eurail, der udbyder interrailpas, viser, at ikke siden 1991 har så mange danskere rejst med interrail som i 2019. Her rejste 13.439 danskere af sted med et interrailpas i lommen.

Alene fra 2018 til 2019 er salget af danske interrailpas steget med 27 procent.

Det skriver Politiken søndag.

Jørgen Ole Bærenholdt, turismeforsker og professor i samfundsgeografi på RUC, kalder udviklingen "markant".

- Det virker, som om klimakrisen afstedkommer, at folk nu i stigende grad overvejer andre måder at rejse rundt på i Europa end at flyve, siger han.

- Hvordan vi rejser, er blevet et værdispørgsmål, der er så vigtigt, at folk kan finde på at rejse med tog i stedet for at flyve, selv om tog er dyrere, fortsætter Jørgen Ole Bærenholdt til Politiken.

Tal fra DSBs arkiv viser, at 27.237 danskere rejste på interrail i 1989, hvorefter tallet faldt til 3.022 i 2004.

Siden da er det stille og roligt kravlet opad. Samtidig melder DSB om en samlet stigning frem til december 2019 i antallet af danske rejser sydpå på 16 procent i forhold til samme periode i 2018.

Jørgen Ole Bærenholdt ville for bare to år siden have været forundret over en stigning i danske togrejsende, men han siger nu:

- Med det skifte, der er sket i diskussionen siden da, er jeg ikke overrasket. Klimakrisen og den måde, vi rejser på, er noget, der præger den offentlige diskurs mange steder.

- Vi kan se, at rejsebureauerne rykker med tilbud om togrejser, og at der er interesse for at afprøve muligheden blandt rejsende.

Jørgen Ole Bærenholdts vurdering er, at de erfaringer og oplevelser, som danske togrejsende kommer hjem med, vil have betydning for en eventuel fortsat stigning i danske togrejsende, samt hvordan produktet udvikler sig.

/ritzau/