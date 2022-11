Lyt til artiklen

De danske apoteker langer markant flere fortrydelsespiller henover disken, end de tidligere har gjort.

Det skriver DR på baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen.

I 2017 blev der således solgt 107.000 fortrydelsespiller, men det tal er vokset til 136.000 doser i 2021.

I Region Sjælland er salget steg med hele 44 procent. Og det er en god ting, hvis man spørger lederen for Sex og Samfunds sexlinje for unge, Jeppe Hald.

»Det viser, at de unge er opmærksomme på brugen af fortrydelsespiller, når de har haft ubeskyttet sex, der kan føre til graviditet. Det er positivt, for en abort kan være et stort indgreb, og det er noget, de færreste ønsker sig at gå igennem,« siger han til DR.

Han mener blandt andet, at det fokus, der har været på p-pillers mulige negativer effekter, kan have øget salget af fortrydelsespiller.

Der finder dog ikke præcis data, som kan forklare, hvorfor salget af fortrydelsespiller er steget så meget.

Også overlæge Annemette Wildfang Lykkebo, som er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), mener, at stigningen i salget er et udtryk for, at kvinder mere opmærksomme på at undgå graviditet.

Hun slår dog også fast, at det ikke er sundt at have et regelmæssigt forbrug af nødprævention, som fortrydelsespiller hører ind under, da man får en meget høj dosis hormon ved indtagelse.