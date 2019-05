Naturfredningsforening vil stoppe danske dispensationer fra EU-forbud mod middel, der kan skade vilde bier.

På to år er salget af et sprøjtemiddel, der regnes for at være skadeligt for vilde bier, steget 85 procent.

Sprøjtemidlet imidacloprid er forbudt i EU, men i Danmark kan man opnå dispensation fra forbuddet.

Midlet bruges af landbruget til bejdsning af frø til sukkerroer.

Stigningen i salget vækker bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Vores vilde bier er i meget alvorlig tilbagegang. Derfor er det uhørt at bruge den slags pesticider i Danmark, siger præsident i foreningen Maria Reumert Gjerding.

Ifølge foreningen er salget steget fra 2248 kilo til 4171 kilo aktivstof fra 2016 til 2017. Det svarer til en stigning på 85 procent.

Allerede i 2013 indførte EU et forbud mod imidacloprid. Det blev i 2018 strammet, så det nu blev helt forbudt på friland.

Men regeringen valgte at give danske landmænd mulighed for at søge om dispensation fra EU-forbuddet.

- Den dispensationspraksis skal stoppe. Vi har en viden om, at det er meget skadeligt for de vilde bier.

- Det kan påvirke deres nervesystem, deres evne til at reproducere sig og til at orientere sig, siger Maria Reumert Gjerding.

DN-præsidenten mener, at Danmark bør skele til Sverige. Her har myndighederne haft en praksis med dispensationer lig den danske.

Men en miljødomstol har nu underkendt muligheden for at give dispensationer. Det er sket ud fra et forsigtighedsprincip.

- Vi kunne ønske, der også ville være politisk vilje til det i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

De senere år er bestanden af vilde bier i Danmark gået tilbage.

Det kan være problematisk, da vilde bier og honningbier bestøver planter og afgrøder.

Værdien af deres bestøvning af afgrøder i Danmark anslås til cirka en milliard kroner årligt.

/ritzau/