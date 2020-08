Mundbindene bliver revet af hylderne, mens smittetallene nu igen stiger i Danmark.

Det kan dog være lidt af en jungle at finde rundt i, når man skal vælge mundbindene. Især dem lavet af stof.

»At finde rundt i de farvestrålende stofmundbind er som det vilde vesten,« siger Thomas Benfield, der forsker i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital.

»Alle kan producere dem og sælge dem, uden at man ved, om de overhovedet hjælper,« fortsætter han.

Passagerer med mundbind i offentlig transport i Aarhus, mandag 10. august 2020. Krav om mundbind blev indført fredag 7. august 2020.

Forsøger man at købe de kirurgiske mundbind, som eksperterne anbefaler, kan man som forbruger dog også risikere at stå med et tæt på ubrugeligt produkt, hvis de ikke opfylder kravene.

Det skyldes, at mange hjemmesider og butikker har set en mulighed for at tjene penge på efterspørgslen af mundbind og værnemidler – men langtfra alle produkter er godkendt.

»Du kan som forbruger risikere ikke at få den beskyttelse, som du tror, du får,« siger Finn Lund Sørensen, der er specialkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Og det er ikke alle, som sælger mundbind og værnemidler, der informerer både tilstrækkeligt og korrekt om deres varer.

Stofmundbind er svære at gennemskue

Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind, som er af kirurgisk/medicinsk kvalitet og CE-godkendt. Der er tale om engangsmundbind, som for nogen kan være dyre i længden eller svære at få fat på.

Det har skabt et marked for stofmundbind, som kan vaskes og genbruges. De kan nu købes i uendelig mange versioner.

I Magasin kan man købe designer-mundbind og hos Rebook og Nike nogle med et mere sporty udseende.

På Strøget i København sælger de stofmundbind i en undertøjsforretning, og med få klik på internettet findes et endnu større udvalg.

Der er mange, som ikke er vant til at handle med værnemidler, fordi de normalt sælger cykeldæk eller tøj. De har set en chance for at tjene penge og prøver at sælge de her mundbind Finn Lund Sørensen, Sikkerhedsstyrelsen.

Ingen af dem anbefaler Thomas Benfield dog.

»Jeg kan kun se ét argument for at købe stofmundbind. Det er, hvis man ikke kan få fat på de kirurgiske,« siger han.

Sundhedsstyrelsen ved, at både pris og tilgængeligheden af de godkendte engangsmasker kan udgøre en udfordring for nogen.

Deres anbefaling er derfor, at 'et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind'.

Sundhedsstyrelsen udtaler, at et 'godt' stofmundbind er bedre end ingenting. Markedet for mundbind er dog uoverskueligt.

Et godt mundbind skal helst være lavet af tre lag stof, være tætvævet og fugtafvisende yderst. Det er dog ikke alle forhandlere, som oplyser om indholdet af deres masker.

»De er ikke blevet testet, så du ved ikke, hvad du køber,« siger Thomas Benfield.

Det gør det derfor 'umuligt' at gennemskue og rådgive om, hvilke stofmundbind som er 'gode' nok.

Hos Statens Serum Institut erkender Brian Kristensen, sektionsleder ved Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, også, at markedet er decideret uoverskueligt på det område.

Af den grund efterspørger Thomas Benfield også en standard og certificering af stofmundbind – ligesom der er det for de kirurgiske mundbind. Uden skaber det et potentielt farligt problem.

»Det bidrager til forvirring, når alle mulige virksomheder sælger stofmundbind. De skaber en situation, hvor de kan gøre mere skade end gavn,« siger han.

Anvender man uanende en stofmaske, som ikke er af 'god' kvalitet, risikerer man ikke at beskytte sine omgivelser mod smitte og gå rundt med en falsk tryghed.

Sådan sikrer du dig bedst

Et 'godt' stofmundbind er ifølge Sundhedsstyrelsen bedre end ingenting. Ifølge Thomas Benfield er det dog stadig et dårligere produkt end de godkendte engangsmundbind.

»Hvorfor bruge noget, som ikke beskytter lige så godt som de kirurgiske?« siger han.

Thomas Benfields anbefaling er derfor, at man så vidt muligt kun køber de kirurgiske masker.

»De mundbind, som forhandles i Matas og på Apoteket, er gode, fordi de er certificerede. Man ved, hvad man får.«

Vælg et 'godt' stofmundbind Der skal helst være tre lag stof.

Materialet skal være tæt nok til at skabe filtrering, men stadig være åndbart. Det kan fx være tætvævet bomuld.

Det indre lag skal være fugtabsorberende og føles behageligt mod ansigtet. Det er god ide at vælge lyst materiale, så du kan se, om det er snavset.

Det ydre lag skal være fugtafvisende.

Mundbindet skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader.

Mundbindet skal kunne sidde tæt til dit ansigt. KILDE: Sundhedsstyrelsen

Vælger man af rent udseendesmæssige årsager at gå med et stofmundbind, anbefaler han, at man tager et godkendt mundbind på indenunder.

Markedet oversvømmes

Før corona-pandemien ramte Danmark, sad specialkonsulent Finn Lund Sørensen alene med overvågningen af personlige værnemidler hos Sikkerhedsstyrelsen.

Siden har de i perioder været oppe på 20 personer, som til tider har arbejdet i døgndrift for at holde trit med de store mængder masker, som importeres og sælges herhjemme.

»Markedet bliver oversvømmet med mundbind og personlige værnemidler lige nu,« siger han.

Problemet er, at det langtfra er alt, som har den nødvendige kvalitetet.

»Vi ser, at nogen markedsfører værnemidler med, at de beskytter en mod coronavirus. Det kan de bare ikke dokumentere. De har ikke testet værnemidlerne, og de opfylder slet ikke kravene.«

Af den grund fanger Sikkerhedsstyrelsen i Tolden ofte kasser med masker, som skal sælges som værn mod coronavirus. De beskytter bare ikke.

Sådan bruger du et mundbind 1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit 2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side 3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørerne 4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt 5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt 6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme 7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit

Et skøn fra Finn Lund Sørensen er, at 25 procent af de personlige værnemidler, som er kommet til Danmark, har været fejlbehæftet.

»Der er mange, som ikke er vant til at handle med værnemidler, fordi de normalt sælger cykeldæk eller tøj. De har set en chance for at tjene penge og prøver at sælge de her mundbind,« forklarer han.

De mange kirurgiske mundbind, som beskytter andre omkring en, bliver også pumpet ud på markedet herhjemme fra forskellige forhandlere. Dem står Lægemiddelstyrelsen dog for at kontrollere.

Sikkerhedstyrelsen kontrollerer også de masker, som bliver sat til salg på nettet. Mange ligner til forveksling de blå og hvide kirurgiske mundbind.

»Det er udbud og efterspørgsel, men det er problematisk, når værnemidlerne ikke opfylder kravene,« siger Finn Lund Sørensen.