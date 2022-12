Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et fuldendt julebord kræver ofte mange timers forberedelser, ture til købmanden og sved på panden juleaften.

Måske er det også derfor, at flere køber maden færdiglavet.

Det er i hvert fald tilfældet hos slagtermesteren i Saltum, der har haft en enorm efterspørgsel på især én vare op til den store aften. Det skriver TV 2 Nord.

»De stegte ænder er stukket helt af,« siger ejeren af slagteren, Mette Nysted, til mediet.

Kunne du også finde på at købe færdiglavet julemad?

Salget hos den lokale slagter er steget til det dobbelte fra sidste år, hvor hele 90 færdigstegte ænder skal afhentes inden jul.

Det er ikke første gang, at flere danskere har valgt den lettere vej, hvad angår julemenuen.

I 2018 lavede DR en rundringning til flere cateringfirmaer, der kunne melde udsolgt af alt fra flæskesteg til rødkål og brunede kartofler.

Her lød en af årsagerne, at flere valgte samværet og hyggen med familien til – og ansvaret for soveskåle og stegetermometre fra.