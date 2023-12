Der spredes i disse dage masser af salt på gader og stræder for at forhindre folk i at falde i det glatte og kolde vejr.

Men det er ikke lige så godt for vores firbenede venner – og det har ført til et massivt salg af nogle helt særlige produkter.

Nemlig poteplejeprodukter. Det skriver TV 2 Fyn.

De senere år er der blevet sat fokus på, at vejsalt kan være hårdt for hundens poter, som både kan blive irriterede og gå i betændelse.

Hos Maxi Zoo, som er Danmarks største kæledyrskæde, har man i år oplevet en stigning på cirka 60 procent, når det kommer til salget af poteplejeprodukter i forhold til sidste år, skriver TV 2 Fyn.

»Vi ser en kæmpe vækst i år, hvis vi sammenligner med sidste år. Det vidner om, at hundeejerne passer på deres hunde,« fortæller Indkøbs- og marketingdirektør ved Maxi Zoo, Majbritt Hansen, til lokalmediet.

I slutningen af november oplyste Dyrenes Beskyttelse ligeledes i en pressemeddelelse, at det er vigtigt at passe godt på poterne:

»Det kan være man oplever, at hunden pludselig virker sløv, når man går tur med den om vinteren. Ofte er det er resultat af, at hundens poter er ømme på grund af vejsalt. Den salt, der spredes på vejene, udtørrer poterne og kan lave sprækker eller sår, som er pinefulde for hunden,« forklarede Jens Jokumsen, der er familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse råder derfor til, at man eksempelvis smører poterne med potevoks inden gåturen, da det kan forhindre, at hunden får sår og sprækker på trædepuderne, når der er salt på vejene.

Efter gåturen kan man skylle poterne i lunkent vand for at fjerne eventuelle saltrester.