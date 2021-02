Producenten Delicate tilbagekalder med øjeblikkelig virkning to såkaldte proteinsalater.

Fødevarestyrelsen vurderer, at en sundhedsmæssig risiko ved at indtage produkterne ikke udelukkes.

Det skyldes, at sesamfrø brugt i den hummus, der er en del af salaten, har et for højt indhold af pesticidet ethylenoxid.

Det drejer sig om to salater, begge på 230 gram, der sælges i Kvickly, SuperBrugsen og Irma:

Øko Proteinsalat med hønsekød

Øko Proteinsalat Veggie

De sundhedsskadelige sesamfrø er brugt i proteinsalater produceret over en længere periode. Derfor skal forbrugere være opmærksom på produkter med følgende holdbarhedsdatoer:

Produktionsdato 15.2 og bedst før-dato 22.2

Produktionsdato 16.2 – bedst før-dato 23.2

Produktionsdato 17.2 – bedst før-dato 24.2

Produktionsdato 18.2 – bedst før-dato 25.2

Produktionsdato 19.2 – bedst før-dato 26.2

Fødevarestyrelsen anbefaler forbrugere, der har købt salaterne, til at levere dem tilbage, hvor de er købt. Eller smide dem ud.