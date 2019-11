»Åh nej, bare det ikke er Thilde.«

Sådan udbrød Sahra Simonsen til sin mand, da de foran sig så et livløst dådyr liggende på jorden.

Men Sahras værste mareridt blev til virkelighed, da hun kom tættere på.

Det var Thilde, der lå dér. Skudt i siden. Det samme dådyr, som Sahra for 19 år siden sad og gav flaske.

Thildes skudhul Vis mere Thildes skudhul

Og netop derfor kalder hun også Thilde for sin 'baby på fire ben'.

»Hun betød alt for mig. Jeg er ked, vred og uforstående,« fortæller Sahra Simonsen til B.T.

Sahras mor har altid haft dådyr, og Thilde har altid været Sahras guldklump. Søndag morgen besøgte hun så moderen tæt på Frederikssund sammen med sin mand, og det var her, at de under en gåtur i folden pludselig opdagede Thilde.

Ingen jægere har været forbi og fortælle, at de har skudt Thilde, men ikke desto mindre er det nok det, der er sket. I hvert fald har det 19 år gamle dådyr et skudhul i siden.

Og det er netop det, der gør Sahra sur.

»Hvis jeg mødte jægeren, ville jeg sige, at han var en vatpik. Hvis du har nosser til at være jæger, så har du også nosser til at komme og undskylde, hvis du har skudt en andens dyr,« siger hun.

Sahras mor har i hvert fald ingen fjender, så hun er sikker på, at det simpelthen er en jæger, der har været for hurtigt på aftrækkeren.

Men Sahra er ikke kun sur - hun er også ked af det. Meget endda.

For et år siden mistede hun det store lys i hendes liv i form af sin far, og det, som mindede hende om ham, var Thilde, som hun altid har passet med ham.

Men nu er Thilde her så heller ikke mere.

»Det er forfærdeligt. Min mand har lige fundet et billede, hvor jeg nusser hende, og så begyndte tårerne at falde,« fortæller Sahra.

Sahra og Thilde Vis mere Sahra og Thilde

Sahra fortæller endda, at båndet med Thilde var så stærkt, at de nærmest lærte at kommunikere med hinanden.

Når Sahra lavede en helt bestemt dyrelyd, svarede Thilde med sit eget kald, og så var det Sahras job at nusse hende.

Der findes ikke mange tamme dådyr i Danmark, og derfor var lige præcis Thilde også med i flere film og serier som 'Fred til lands' og 'Livvagterne' - selvfølgelig sammen med Sahra på optagelserne.

Af den grund har Sahra også allerede fundet frem til et erstatningsbeløb.

»Sagen er politianmeldt, og jeg vil kræve en erstatning på 25.000 kroner. Det er det, som det koster at opfostre sådan et dådyr med mandskabstimer, mælk og mad. Så jeg håber, at de finder jægeren,« siger hun.