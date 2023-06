Christian Stadil er blevet sagsøgt for et trecifret millionbeløb efter en konkurs i familiedynastiet.

Det skriver Shippingwatch.dk.

Mediet fortæller, at der er tale om et beløb på lige omkring 185 millioner kroner – også Christian Stadils far, Thor Stadil, samt familiens shippingdirektør, Thomas Mikkelsen, er stævnet.

Det er kuratorerne i konkursboet efter shippingselskabet Thorco Shipping, der står bag søgsmålet.

Christian Stadil står i spidsen for der Thornico. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Stadil står i spidsen for der Thornico. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Vi mener, at der er et ansvar, der skal forfølges, og derfor har vi anlagt sagen i sidste uge,« siger Troels Tuxen, partner i advokatfirmaet Bech-Bruun.

Tidligere har kuratorerne ment, at Christian Stadils rolle i sagen har været forældet, men nu har man altså ændret mening.

I forhold til de 185 millioner kroner er langt størstedelen af beløbet rettet mod Stadil-familiemedlemmerne.

Thorco Shipping gik konkurs i 2020 efter mange år med store underskud.

Kort fortalt går den nuværende sag blandt andet ud på at få afklaret, hvorvidt selskabet på et tidspunkt blev solgt for billigt internt i forhold til den reelle værdi.

Advokaten Mathias Steinø, der repræsenterer Christian Stadil, Thos Stadil og Thomas Mikkelsen afviser over for Shippingwatch.dk, at der overhovedet er noget at komme efter.

Han forventer en frifindelse.

Stadil-familiens koncern Thornico er i dag ude af shippingbranchen.