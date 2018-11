Mungo Park Kolding er gået i gang med at skrive et teaterstykke om svindelsigtede Britta Nielsen.

Sagen om den svindelsigtede Britta Nielsen bliver opført som teaterstykke på Mungo Park Kolding.

Det skriver JydskeVestkysten torsdag.

Britta Nielsen forventes at lande i Danmark fredag, efter at en dommer i Sydafrika har godkendt hjemsendelsen af den 64-årige dansker.

I Danmark mistænker bagmandspolitiet Britta Nielsen for at have overført mindst 111 millioner kroner til sig selv.

Hun var gennem 40 år ansat i Socialstyrelsen og var en betroet medarbejder, som var superbruger af styrelsens it-systemer.

Instruktøren af teaterstykket om hendes aktiviteter bliver Anna Andrea Malzer, skriver teatret i en pressemeddelelse.

- Det, som interesserer mig som instruktør, er, at trods vi ved så lidt om Britta, reagerer vi så emotionelt på hendes fortælling, siger Malzer.

- Er det fordi, vi går i panik over at leve i et hullet system? Vi har i årevis kendt til hvidvask og skattesnyd for milliarder. Er det, fordi Britta er en helt almindelig borger, endda en kvinde? Er fænomenet Britta et symptom på større og mere komplekse problematikker i vores samfund? lyder det spørgende fra instruktøren.

Sagen om den svindelsigtede kvinde er i sin spæde fase, men teaterdirektør Sophie Lauring understreger, at stykket ikke kun skal handle om Britta Nielsen.

- Britta er for længst stemplet som et gennemgående dårligt menneske. For os er det helt rigtigt at påbegynde vores research nu, netop fordi vi er interesserede i at inddrage reaktioner fra mange sider, også før der er fældet en dom, siger Sophie Lauring.

Teaterstykket forventes at have premiere i efteråret 2019.

/ritzau/