I fire år har Saga Steinmann Madsen sammen med en række andre forskere jagtet svar.

Tusindvis af danskere rammes hvert år af stress, og faktisk udgør stress en af de absolut dyreste sundhedsbyrder i Danmark. Men alligevel er sygdommen ikke helt ligetil at forstå.

»Det er til at forstå, at du ikke kan fungere optimalt, hvis du har brækket ryggen. Men hvis dine følelser er »brækkede«, er det svært at forstå, hvis det ikke kan bevises med en konkret måling i hjernen, som der kan tages et billede af og peges på,« forklarer Saga Steinmann Madsen.

Og netop en konkret måling af stress er det, som Saga Steinmann Madsen arbejder på at kunne fremkalde.

Hun vil nemlig sammen med andre forskere på Nuklearmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital gerne slå fast, hvad stress egentlig gør ved mennesker.

»I dag kan du ikke få en diagnose, som hedder stress. Hvis du har nogle bestemte symptomer, kaldes det for en 'belastningsbetinget reaktion' – det kalder man så i daglig tale for stress,« siger Saga Steinmann Madsen og fortsætter:

»Med vores forskning vil vi udvikle metoder til at måle, om du har diagnosen stress, ligesom man i dag kan måle, om du har demens – altså ved at måle på funktioner i hjernen.«

Helt konkret arbejder Saga Steinmann Madsen på at kunne tage et billede af stress. Det gøres ved at scanne patienternes, som deltager i forskningsprojektet, hjerner, mens de løser en stressende opgave.

På en skærm bliver det så afsløret, hvor i hjernen der er aktivitet under opgaven.

»Hvis man kan se, at stress ødelægger nogle funktioner i hjernen – og det tror vi, at stress gør – så understreger det vigtigheden af at sætte meget tidligere ind over for stress, end man gør i dag,« forklarer forskeren.

På sigt mener Saga Steinmann Madsen at kunne bevise, at både sindet og ikke mindst ens selvopfattelse kan tage skade af langvarigt, arbejdsbetinget stress.

»Det er det hele menneske, der går i stykker med stress. Og det går jo ikke. Du bliver nødt til at være et helt menneske både med hensyn til følelser og fysik for at klare dig i en moderne verden,« forklarer hun.

Forskningsprojektet forventes afsluttet om et år.