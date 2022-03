Sagen om underslæb i Aalborg Forsyning har fået konsekvenser.

For selvom direktør Søren Gais på nuværende tidspunkt kun er sigtet, er der altså faldet dom i bestyrelsen over hans evne til at håndtere offentlige midler.

Og det har medført, at hans kommunale kreditkort er blevet taget fra ham.

»Jeg har sørget for, at fejl som den, der er sket i sagen, ikke kan se igen, ved at hverken Søren Gais eller jeg længere har et kommunalt kreditkort,« siger formand i bestyrelsen i Aalborg Forsyning Per Clausen (Ø) og fortsætter:

Formand i Aalborg forsyning Per Clausen (Ø) mener, at der er tale om en alvorlig fejl.

»Vi lægger selv ud og bliver refunderet efterfølgende,« siger han.

Både han og Søren Gais havde altså indtil sagen begyndte at rulle i efteråret mulighed for at betale for kommunale udgifter med et andet kort end deres private.

Men det skabte åbenbart forvirring for direktøren Søren Gais, som kom til at bytte om på de to, da han skulle betale for en overnatning på Helenekilde Badehotel.

»Som jeg har fået forklaret det, så skete der en fejl, hvor Søren brugte det forkerte kort. Efterfølgende glemte bogholderiet at opkræve for beløbet, og han var ikke selv opmærksom på at betale det tilbage. Det er fejl – alvorlige fejl, og det har jeg understreget overfor ham,« siger Per Clausen, som stadig har tillid til Søren Gais.

Om den tillid også er til stede, hvis direktørens sigtelse leder til en anmeldelse og dom, vil Per Clausen ikke forholde sig til på nuværende tidspunkt.

»Det er et hypotetisk scenarie og det ser jeg på, hvis situationen opstår,« siger han.

Søren Gais har ikke på noget tidspunkt villet lade sig interviewe om sagen og sigtelsen. I et skriftligt svar oplyser han:

»Jeg tager sigtelsen med sindsro, idet der var tale om en enkeltstående fejl, som blev rettet, da jeg blev gjort opmærksom på den. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer, men afventer sagens afslutning,« lyder det fra Søren Gais til B.T.