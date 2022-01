Igen-igen-igen har beskæftigelsen herhjemme sat rekord og fortsætter med at brage opad.

Men selvom det lyder godt, at flere kommer i arbejde, er det ikke alt, der er lige godt ved situationen.

Sådan lyder det fra Steen Nielsen, der er vicedirektør i Dansk Industri, som er landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation.

Fredag morgen er det kommet frem, at antallet af lønmodtagere i november steg for tiende måned i træk, da 17.000 flere personer kom i job.

Det betyder, at det samlede antal lønmodtagere steg til 2.915.000 personer, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank samtidig første gang, at beskæftigelsen krydser 2,9 millioner, skriver Ritzau.

I en pressemeddelelse kalder Dansk Industri det også for en 'vild rekord'.

»Den stærke fremgang på arbejdsmarkedet blev forstærket af endnu en god måned i november. Det er glædeligt både lønmodtagerne og det danske samfund,« siger Steen Nielsen.

Ifølge ham viser tallene imidlertid også med 'stor tydelighed', at virksomhederne har brug for flere medarbejdere for at kunne følge med:

»Og virksomhederne er mere og mere pressede af, at de har svært ved at skaffe de medarbejdere, der er brug for. Det betyder, at vi ikke får de gevinster ud af opsvinget, som vi kunne have fået,« siger vicedirektøren fra Dansk Industri, der repræsenterer mere end 18.000 små og store virksomheder.

Derfor mener han, at det er afgørende, at de forhandlinger, der foregår på området på Christiansborg, fører til tiltag, der øger udbuddet af arbejdskraft:

»Vi er simpelthen nødt til at lette adgangen for udenlandske medarbejdere. De er helt afgørende for, at vi kan følge med den store efterspørgsel på danske varer og tjenester i både Danmark og udlandet,« siger Steen Nielsen.

Samtidig mener han, at det er problematisk, at den offentlige beskæftigelse var på 866.000 personer i november, hvilket også var ny rekord:

»Den offentlige beskæftigelse fortsætter opad, og det er meget uheldigt i den nuværende situation, fordi det er med til at forværre manglen på medarbejdere hos virksomhederne,« forklarer Steen Nielsen og tilføjer:

»Jeg vil klart og tydeligt anbefale regeringen at få bragt den offentlige beskæftigelse ned igen.«

Der var i november 114.000 flere i job end før den første nedlukning på grund af corona.

Tallet er korrigeret for almindelige sæsonbevægelser, oplyser Danmarks Statistik.