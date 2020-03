Forskere håber, at forårsvarmen kan slå coronavirusset ned. I andre varme lande har det dog ikke stor effekt.

Verden over arbejdes der i døgndrift for at finde en vaccine eller som minimum en medicinsk behandling for coronavirusset, der spreder sig som en steppebrand.

Men måske kan kuren komme fra naturen selv.

Forskere og myndigheder har et håb om, at det kommende forårsvejr kan være med til at bekæmpe virusset.

Man skal ikke putte alle sin æg i den kurv. Men man kan håbe på, at varmen kan hjælpe, siger Christian Wejse, lektor og forsker på Aarhus Universitet.

Her beskæftiger han sig med global sundhed og infektionssygdomme og er desuden afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

- Det, vi normalt ser under en influenzaepidemi, er, at det aftager, når vejret bliver lidt varmere. Det hænger formentlig sammen med, at vi er mindre samlet i små rum og mere udenfor.

Han forklarer, at virus smitter igennem såkaldte aerosoler. Og de har altså lettere ved at overleve i kulde.

- De fordamper lettere, når det er varmt og tørt. Men hvis det er koldt og fugtigt, kan de ligge på alle mulige overflader.

Men coronavirus er ikke en influenza.

Derfor er det også tæt på umuligt at forudse, hvordan virusset vil reagere på et sæsonskifte. I et nyt kinesisk studie mener patologer dog at have fundet en mulig sammenhæng.

I varme regioner i lande som Spanien og Italien er vejret dog ikke en redning. Særligt Italien er hårdt ramt med flere tusinde døde.

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, er kun forsigtig optimist.

- Jeg håber, der er en effekt baseret på tidligere års effekt på influenzavirus.

- Men der er nogle spørgsmål, der gør, at vi kan være mere tvivlende på, om effekten bliver lige så god ved coronavirus.

Christian Wejse understreger, at et varmere vejr ikke skal få folk til at holde op med at følge myndighedernes anvisninger.

Nemlig at undgå tæt kontakt, så vidt muligt blive hjemme og holde god håndhygiejne.

