Måske du er en af dem, der har kløe i øjnene og en stoppet næse.

Op mod 500.000 danskere oplever nemlig symptomer på den pollen, som nu har ramt landet.

Ifølge Astma-Allergi Danmark.er niveauet af birkepollen nu så højt, at sæsonen officielt skyldes i gang.

Sæsonen for birk er ofte en kort, men intens, pollensæson, der strækker sig fra begyndelsen af april til slutningen af maj med høje pollental omkring 1. maj.

Råd til at mindske generne i hverdagen Husk din medicin.

Hold øje med Dagens Pollental og Pollenvarsling.

Brug solbriller eller cykelbriller, så du får færre pollen i øjnene.

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng.

Tør dit tøj i tørretumbleren i pollensæsonen, så du undgår pollen i dit tøj og sengetøj.

Luft ud tidlig morgen og sen aften, hvor der er færrest pollen i luften. Kilde: Astma-Allergi Danmark

I år har det omskiftelige vejr dog gjort det svært at forudsige, hvornår birken ville springe ud.

Det fortæller Mathilde Kloster, der er biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark:

»Januar var ganske varm, februar bød på regn, sne og slud og lå på andenpladsen over vådeste februar måneder. Herefter fik vi en knastør marts med dejlig varme og sol, som kunne være med til at give startskuddet til blomstringen. Men så fik vi pludselig vinterligt vejr med frostgrader, som er med til at sætte en stopper for træernes forårsfornemmelser,« siger hun til Astma-Allergi Danmark.

Rekorden for birkepollen fandt sted i 2014, hvor tallet lød på 4696.

Til sammenligning er ingen af rekorderne for de andre pollentyper, såsom græs- og bynkepollen, over 1000.

Du kan finde dagens pollental her.