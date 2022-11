Lyt til artiklen

»Da vi så den, blev vi da lige nødt til at stoppe for at se, om det kunne passe.«

Sådan forklarer Per Bech Guldbrandt om det usædvanlige syn, der mødte ham i Bjergby tæt på Hjørring, da han kom kørende i bil lørdag eftermiddag.

»Pludselig så stod den stork inde på marken. Det var tydeligt, at den var god nok, da vi først fik stoppet. Det forventer man jo ikke på denne årstid,« siger Per Bech Guldbrandt om det noget usædvanlige fugle syn.

Storkene er som regel fløjet syd på for at overleve vintre under varmere himmelstrøg på dette tidspunkt af året.

De langbenede fugle forlader landet, efter de har fået storkeunger, der er blevet store nok til den 12.000 kilometer lange rejse til Sydafrika.

Men ifølge TV 2 Nord, er der tale om en speciel stork, som Per Bech Guldbrandt har set i Bjergby.

Det er angiveligt en forvirret stork, der ikke kan finde vej, efter den har slået hovedet.

Til tv-stationen fortæller en storkeekspert, at der er tale om en ung fugl, der kommer fra Tyskland.

»Da storken fløj fra reden som helt ung, fløj den direkte ind i en mur og faldt bevidstløs om. Den kom på plejestation hos dyrlæger og blev først sat ud igen i september,« forklarer Jess Frederiksen til TV 2 Nord.

Storken er ringmærket, hvilket viser dens oprindelse.

Den forvirrede stork er fløjet nordpå i stedet for sydpå. Hvis den ikke finder vej, vil lokale nordjyder sørge for, at den får mad og kan overleve vinteren, skriver TV 2 Nord.