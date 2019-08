I en svensk kommune skal tiggere søge om et særligt tiggerpas. Danske organisationer bryder sig ikke om idéen.

Udfyld en ansøgning, betal et gebyr og indløs et tiggerpas.

Som den første kommune i Sverige har Eskilstuna forsøgt at sætte tiggeri i system. Borgere, der ønsker at tigge i byen, skal først søge om tilladelse hos politiet. Ordningen trådte i kraft den 1. august.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Der vurderes at være mellem 30 og 50 primært østeuropæere, der lever af at tigge i Eskilstuna. Tiltaget med de såkaldte "tiggerpas" er blevet indført efter en debat om, hvad Sverige skal stille op med et stort antal fattige østeuropæere, der kommer til landet for blandt andet at tigge og samle flasker.

I Danmark kan tiggeri, hvis det er "utryghedsskabende", straffes med 14 dages ubetinget fængsel. Sådan har det været siden 1. juni 2017.

Selv om organisationerne Kirkens Korshær, Projekt Udenfor og Frelsens Hær tager afstand fra, at tiggere sendes i fængsel, mener de heller ikke, at et tiggerpas, som er indført i Sverige, er vejen frem.

Til Kristeligt Dagblad siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen:

- Vi skal kunne rumme, at mennesker rækker hånden ud efter hjælp, også selvom de ikke har ansøgt om et tiggerpas.

Hos Frelsens Hær håber informationschef Lars Lydholm ikke, at man i Danmark vil lade sig inspirere af Eskilstuna til at sætte tiggeri i system.

- Det er ikke en idé, der tiltaler os. For mig er det at sætte noget i system - en slags produktion af tiggeri - og det virker bare grundlæggende forkert.

- Jeg mener, at man bør se på årsagerne til tiggeriet og være med til at løse de problemer, men at lave et autoriseret tiggersystem tiltaler mig ikke, siger Lars Lydholm til Ritzau.

Han understreger dog, at det ikke er en bedre løsning at sende tiggere i fængsel, som loven giver mulighed for i Danmark.

Lidt mere positiv er Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen, der hjælper hjemløse blandt andet med spørgsmål om deres juridiske rettigheder.

- Det er en god idé med lokale løsninger, og det havde da været langt bedre, at vi i forhold til tiggeriet i København havde fundet lokale løsninger i stedet for at indføre fængselsstraf, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Personer, der tigger uden tilladelse i Eksilstuna, får en bøde.

/ritzau/