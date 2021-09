Et helt særligt kunstværk skal fremover sende hilsner til Familiehuset, hvor der ligger alvorligt syge børn, ved Aarhus Universitetshospital.

Et flere meter højt nåleøje stikker op af græsplænen foran Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital, og på den anden side af parkeringspladsen og boulevarden bryder nålespidsen gennem græsset ved TrygFondens Familiehus.

Det er den skulptur, der fremover får en helt særlig rolle på sygehuset. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Når man kravler gennem nåleøjet, registreres det nemlig af en sensor, der sender en elektronisk besked til den 3,5 meter høje nål, som tænder og lyser op foran Familiehuset.

På den måde kan man sende en hilsen til de andre i Familiehuset, når man er på vej frem og tilbage fra undersøgelse eller behandling i Børn og Unge på hospitalet.

Idémageren bag skulpturen er Jonas 'Pindhund' Hallberg. Han forklarer, at værket har en helt særlig betydning.

»Både nåleøjet og hele historien om værket er et symbol på, at selv svære ting kan lykkes. Det er svært at komme igennem et nåleøje, men ikke en helt umulig opgave, og derfor er nåleøjet et billede på håb, muligheder og på at ting kan lykkes – bare vi laver nåleøjet stort nok,« siger Jonas 'Pindhund' Halberg i pressemeddelelsen.

Oprindeligt blev nåleøjet stillet op ved Sculptures by the Sea-udstillingen i Aarhus i 2012. Senere dukkede nåleøjet op som et værk ved Sculptures by the Sea i Sydney, hvor der denne gang var blevet tilføjet en nålespids, som stak op foran ARoS Kunstmuseum i Aarhus.

Skulpturen gik altså på tværs af kloden.

Efter at være udstillet i mere end seks år i en skulpturpark i Perth gjorde en donation på 50.000 kroner fra Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond det muligt at hente værket tilbage til Aarhus.

Og nu får skulpturen altså lov til fremover at bringe håb for familier, der går igennem det allersværeste på Aarhus Universitetshospital.