Mens en række brancher tørster efter omsætning, og medarbejderne for længst er sendt hjem og måske endda fyret som følge af coronakrisen, er der andre, som jubler netop nu.

Det viser en regnskabsopgørelse fra virksomheden Dinero, som har sammenlignet udviklingen i fakturabeløb for firmaer, der har været betalende brugere af Dinero i både første kvartal 2019 og 2020.

Og tendensen er klar: Vi vil have sprut, vin, søm og skruer.

Og så er det også blevet tid til at sende penge efter at få den elskede gamle sofa ompolstret og samtidig investere i nyt boligudstyr.

»Mange brancher er kørt fuldstændig i sænk lige nu. Omsætningen er forsvundet, og medarbejderne bliver fyret. Men der er heldigvis også brancher, som går imod strømmen, og hvor omsætningen eksploderer,« siger Martin Thorborg, som er adm. direktør i Dinero.

»Der er selvfølgelig nogen, som lever godt i krisetider. Når man tager et nærmere kig på brancherne, er der også en vis logik bag den stigende omsætning: Vi har pludselig fået tid til at få rengjort huset, fikset haven og til at læse bøger, og det nyder nogle virksomheder godt af. Og så har vejret jo været glimrende, så mon ikke også det betyder, at danskerne har siddet i solen med en god øl eller rødvin,« tilføjer han.

I Dineros analyse indgår 15.800 virksomheder.

Største hop i omsætning har branchen for engroshandel med vin og spiritus oplevet: Stigningen er på 382 procent.

Derefter kommer branchen for sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre, som er steget 251 procent i omsætning, mens byggemarkeder og værktøjsmagasiner blandt Dineros kunder har oplevet en omsætningsstigning på 234 procent.

Når det er sagt, så ændrer det dog ikke på, at marts 2020 har været en ganske forfærdelig måned for størstedelen af de små virksomheder.

De næsten 16.000 firmaer, som Dinero har kigget på, har i gennemsnit mistet 24 procent af omsætningen sammenlignet med samme periode i fjor.