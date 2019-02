Hold jer langt væk fra mors og fars job.

Sådan lyder budskabet fra et stort flertal af af landets slagteriarbejdere og bagere i en ny stor undersøgelse, som analysebureauet DMA Research har lavet blandt medlemmer af Fødevareforbundet NNF.

I undersøgelsen svarer 73 pct. af de adspurgte fødevarearbejdere, at de ikke vil anbefale deres børn at tage samme job som dem selv. Den nye undersøgelse kommer i kølvandet på en heftig debat om, hvorvidt danskere i fysisk hårde job skal have ret til at gå tidligere på pension.

Senest har både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fremsat forslag om en at indføre en tidlig pensionsalder for nedslidte danskere.

De nye tal gør da også indtryk på Mattias Tesfaye, der er partiets ordfører på erhvervsuddannelses-området.

»Jeg tror, at mange danskere har mistet tilliden til, at der er et politisk flertal, som kan garantere dem, at de kan have et almindeligt arbejde uden at blive syge af det, og at de kan trække sig værdigt tilbage, hvis de bliver nedslidte,« siger Mattias Tesfaye til Avisen.dk.

»Den tillid håber jeg, at en socialdemokratisk regering kan give dem tilbage, blandt andet ved at lave en tidlig pensionsalder og en ret til værdig tilbagetrækning,« tilføjer han.

I alt har 1690 medlemmer af NNF deltaget i den nye undersøgelse.

Hos Fødevareforbundet NNF kalder forbundsformand Ole Wehlast de nye tal for "bekymrende".

Ifølge ham er en af grundene til, at hans medlemmer ikke vil anbefale slagter- eller bagerjobbet til deres børn, en bekymring over udsigten til fysisk nedslidning og en pensionsalder, der stiger og stiger.

»De fleste af vores medlemmer mærker jo det hårde fysiske slid i deres hverdag, og for dem kan det virke uoverskueligt at skulle arbejde, til de er langt over 70 år,« siger Ole Wehlast.

»Derfor er der jo nok også mange, der tænker: Det skal mine børn ikke udsættes for,« tilføjer forbundsformanden.

Han mener, at landets politikere hurtigst muligt skal finde en løsning, så blandt andet slagteriarbejdere kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før de er slidt ned.

»Det løser ikke alle problemer, for det vil altid være hårdt at arbejde på et slagteri. Men det vil hjælpe mange af dem, som lige nu frygter, at de skal knokle, indtil de bliver syge, og deres krop går i stykker,« siger Ole Wehlast til Avisen.dk.

Peter Hasle, der er professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, kalder fødevarearbejdernes svar for "markante, men ikke overraskende".

»Særligt slagterierhvervet er jo kendt som et af de fag, der er allermest nedslidende, og hvor mange forlader faget i en relativt tidlig alder, fordi de får skader og bliver slidt ned,« siger Peter Hasle.

Han mener i tråd med både politikere og fagforbund, at der er brug for en fleksibel pensionalder.

»At slagteriarbejdere skulle være i stand til at nå en pensionsalder på mere end 70 år, med den måde, som jobbet er indrettet på i dag, det er fuldkommen urealistisk,« siger Peter Hasle til Avisen.dk.