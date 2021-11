Det kan være svært at tage bussen.

Måske ikke for dig, men det er det for en del borgere med handicap eller angst.

Nogle har måske aldrig lært at tage bussen alene, andre har brug for en hjælpende hånd til at genlære det. Derfor kan de få en bustræner.

Og dem søger Aarhus Kommune flere af til projektet 'Jeg Kan Selv Transportere Mig'.

Bustræneren hjælper den sårbare borger fra A til B. I starten bliver man hentet på sin adresse og fulgt hele vejen til arbejde, fritidsaktivitet eller andre gøremål i byen.

Undervejs i forløbet gør man mere og mere på egen hånd, indtil man til sidst kan klare busturen selv.

»Vi har i halvandet år haft et tilbud, hvor en gruppe borgere, som selv har fået støtte fra kommunen, er blevet uddannet til at hjælpe andre. Dette tilbud kalder vi for Medborger-guiderne. En af de opgaver, de har varetaget, har blandt andet være at bustræne andre borgere, der har brug for den hjælp,« siger Anna Lindskrog, projekt- og frivilligkoordinator i Aarhus Kommune til B.T. og fortsætter:

»Nu vil vi gerne udvide ordningen med flere frivillige, så flere kan få succes med at tage bussen alene.«

Tilbuddet er primært målrettet borgere med en form for funktionsnedsættelse – eksempelvis borgere med udviklingshæmning.

Fremover vil kommunen udvide målgruppen og hjælpe flere. Det kan blandt andre være personer, der har ADHD, autisme eller angst, fortæller Anna Lindskrog.

Når borgeren har lært at tage bussen selv, har de lettere ved at kunne varetage et job eller komme rundt til forskellige aktiviteter. Og så bliver de meget mere modige, siger Anna Lindskrog.

»Borgerne vil gerne selv, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger på projektet. Udover livsmestring giver det borgerne en kæmpe stolthedsfølelse. Og når man har lært noget nyt, får man måske mod på at prøve andre nye ting af.«

Fakta om Medborger-guider Gennem halvandet år har en række Medborger-guider (borgere med særlige behov, der får eller har fået støtte af kommunen, og som er uddannet i at hjælpe andre med særlige behov) arbejdet med bustræning. Medborger-guiderne var med i opløbet om at blive landets bedste offentlige innovationsprojekt i 2021. Erfaringerne med Medborger-guider, der tilbyder bustræning, har vist sig så gode, at vi har søgt midler fra Aarhus Kommunes Innovationsmotor - og vi udvider nu gruppen af frivillige hjælpere til også at omfatte civile frivillige. Kilde: Aarhus Kommune

Som bustræner hjælper du ét menneske ad gangen til at lære at kunne tage offentlig transport på egen hånd. Du kan typisk vælge mellem morgentræning eller eftermiddagstræning.

Træningen kan foregå i bus og Letbane, og et forløb tager typisk tre uger.

I denne omgang søger kommunen frivillige bustrænere. Men Anna Lindskrog understreger, at mange borgere bliver og er blevet trænet af pædagogisk personale.

»De borgere, vi træner i dette projekt, er borgere som godt kan lære at transportere sig uden pædagogisk ledsagelse, men med hjælp fra en civil frivillig eller Medborger-guide. Alle frivillige bliver grundigt klædt på til at kunne varetage opgaven.«

For at kunne blive frivillig bustræner, skal du have en ren straffeattest, have en vis modenhed- og livserfaring samt have grundlæggende sociale kompetencer, forklarer Anna Lindskrog.

Hvis du kunne tænke dig at blive bustræner, kan du læse mere her.