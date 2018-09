Prisfald for at lokke kunder ind i butikken er normalt forbeholdt supermarkeder og andre dele af detailhandlen, men nu benytter et af verdens største cigaretmærker sig af netop den strategi i Danmark.

Tobaksgiganten Philip Morris har sænket prisen på det kendte cigaretmærke Marlboro med 2,50 krone fra 41,50 kroner pakken til 39 kroner pakken, skriver DR Østjylland.

Et fremstød, der udløser kritik fra Kræftens Bekæmpelse, som i flere år har arbejdet for at hæve afgifterne og dermed også prisen for en pakke cigaretter markant.

»Det her stunt er uetisk og forkert. Det er et fremstød for at sælge flere cigaretter, og det bekymrer mig, fordi det især er børn og unge, der er følsomme over for prisen på cigaretter. Det ved Philip Morris også godt,« siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse, til B.T. og uddyber:

Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse, kalder prisnedsættelsen på Marlboro-cigaretter 'uetisk'. Arkivfoto

»Når de sætter prisen ned, får det først og fremmest betydning for, hvor mange børn og unge de kan få til at ryge.«

Philip Morris vil ikke kommentere den præcise årsag til prisnedsættelsen. De afviser dog, at det er et forsøg på at få flere børn og unge til at ryge.

»Selvfølgelig er det ikke det. Vi ønsker ikke, at flere begynder at ryge cigaretter,« siger Charlie Stjerneklar, der er regulatorisk ansvarlig for Philip Morris i Danmark, og forklarer:

»Vi bakker eksempelvis op om at skjule cigaretter i butikkerne og om at hæve afgifterne på cigaretter.«

Men hvis ikke prisnedsættelsen er et forsøg på at få flere til at købe Marlboro-cigaretter, hvad er formålet så?

»Vi tilpasser os løbende til konkurrencen om de allerede eksisterende rygere. Vi ser som sagt gerne en afgiftsstigning for at hæve prisen i bunden af markedet,« siger Charlie Stjerneklar til B.T.

Hvis Philip Morris’ prisnedsættelse får flere danskere til at ryge Marlboro-cigaretter, kan det udløse noget så usædvanligt som en priskrig på cigaretter, vurderer detailekspert Bruno Christensen.

Han har gennem flere årtier beskæftiget sig med detailhandel og priskonkurrence i Danmark.

Marlboro er et af de mest kendte cigaretmærker i verden. Foto: Thomas Peter REUTERS

»Hvis det her flytter omsætning væk fra de store mærker over til Marlboro, er jeg overbevist om, at vi også vil opleve prisfald på andre store cigaretmærker. Man vil ikke bare sidde passivt og se på, at en konkurrent opnår en fordel på prisen og vinder markedsandele,« siger Bruno Christensen.

Han understeger dog, at det er en helt speciel situation på markedet for cigaretter, og kalder prisnedsættelsen 'bemærkelsesværdig'. I alle de år, han har beskæftiget sig med detailhandel, mindes han ikke prisnedsættelser på cigaretter.

»Der er masser af politik i det her og en folkestemning omkring cigaretter. Så meget afhænger selvfølgelig af, hvordan reaktionen på den her prisnedsættelse bliver. Philip Morris' konkurrenter vil være meget afventende og se på, hvad Marlboro får ud af det, før de reagerer.«

B.T. har forsøgt at kontakte flere af de store spillere på det danske tobaksmarked for at høre, om de har planer om at følge med ned i pris. Ingen af dem er vendt tilbage på B.T.’s henvendelser.