Hvis man ikke allerede har opdaget det, så er gaspriserne meget høje for tiden.

Og det har man mærket konsekvenserne af i den europæiske gødningsindustri, hvor producenter af kunstgødning samlet har sænket kapaciteten med 70 procent. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Mediet har snakket med Jacob Bagge Hansen, som er administrerende direktør for brancheorganisationen Fertilizers Europe, som repræsenterer europæiske gødningsproducenter.

»Gødningsindustrien i Europa har lige nu lukket over 70 procent af produktionskapaciteten. Det er en meget, meget alvorlig situation, som er helt udenfor tilfælde. Der er tale om en langt større reduktion af kapaciteten end for et år siden,« siger Jacob Bagge Hansen.

Han peger på, at situationen allerede var alvorlig tilbage i efteråret 2021. Men herfra har det kun taget mere og mere fart.

Priserne på kunstgødning har længe været høje, og når der lige nu ikke er udsigt til, at priserne lægger sig, så kan konsekvenserne være, at man bliver nødt til at reducere fødevareproduktionen.

Mediet skriver, at man kan redde noget af produktionen ved at importere mere ammoniak fra andre verdensdele.

Men det er ikke lige til, da der er grænser for, hvor hurtigt man kan skrue op for produktionen af ammoniak, og det vil bare sende priserne på ammoniak i vejret i stedet. Desuden er det langt fra alle gødfabrikker, som er bygget til at modtage ammoniak.