Udsigten er fantastisk, og beliggenheden er unik. Men plads er der ikke meget af.

Det har dog ikke afskræmt potentielle købere til et badehus ved bassin 7 på Århus Ø.

Mange var således interesseret i at købe badehuset, som er et af 21 tilsvarende badehuse, beretter ejendomsmægler Marc Kvist Christensen fra Home.

Han har netop solgt badehuset for et ikke oplyst beløb, efter at det havde været til salg i 26 dage.

Udsigten er ganske god. Gardinerne skal være trukket for, når badehuset forlades. Foto: home Aarhus Ø Vis mere Udsigten er ganske god. Gardinerne skal være trukket for, når badehuset forlades. Foto: home Aarhus Ø

Men han afslører, at kvadratmeterprisen endte lige over 133.000 kroner.

Og da badehuset er på 21 kvadratmeter, giver det øjensynligt en samlet pris på omkring 2,8 millioner kroner.

»Interessen var stor. Der var mange daglige henvendelser – og ikke mindst nysgerrighed om mulighederne ved badehuset,« siger Marc Kvist Christensen i en pressemeddelelse.

Udbudsprisen var 3.049.000 kroner, men Marc Kvist Christensen fortæller, at der blev givet et afslag i prisen.

Dørene kan åbnes helt - en fordel på en varm sommerdag. Foto: home Aarhus Ø Vis mere Dørene kan åbnes helt - en fordel på en varm sommerdag. Foto: home Aarhus Ø

Badehusene, som er tegnet af Bjarke Ingels i 2016. er klassificeret som fritidsboliger og må ikke benyttes som helårsboliger.

Ifølge Home bliver de øvrige 20 badehuse benyttet til en række forskellige formål – erhverv, showroom, atelier, sommerhus og Airbnb-udlejning.

Tidligere har en lokal virksomhed benyttet det nu solgte badehus som systue.

Badehuset er det kun andet, som har været sat til salg siden opførelsen i 2019.