Sælger du et møbel, dit fejlkøb af en forårsjakke eller noget helt tredje på Facebook, så skal du ikke sælge til den første og den bedste køber.

Forbrugerrådet Tænk advarer nemlig nu om at flere brugere, der sælger varer på det sociale medie, i øjeblikket bliver kontaktet af svindlere.

Svindlerne tilbyder at købe en vare, men forklarer at de desværre ikke har tid til at hente den, og under påskud af, at en kurer vil hente varen for dem, spørger de til sælgerens personlige oplysninger.

Og når sælgeren først har delt informationer som navn, adresse og kontaktinformationer, så er vedkommende gået direkte i fælden. Det er nemlig præcis de oplysninger, som svindleren vil udnytte.

Ifølge Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet, så modtog politiet i 2020 mere end 12.700 anmeldelser for såkaldt »samhandelsbedrageri,« altså bedrageri mellem private borgere, der handler gennem internetplatforme eller sociale medier.

Men heldigvis er du ikke uden muligheder for at beskytte dig i kampen mod svindlerne, når du handler privat.

Både Forbrugerrådet Tænk og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nemlig flere tips til, hvordan du minimerer risikoen for en uheldig, privat handel.

Det er altid godt givet ud, at bruge sin sunde fornuft – også når du handler på nettet eller over sociale medier. Så tjek hvem sælgeren er, særligt hvis varen er urealistisk billig.

Derudover anbefaler Forbrugerrådet Tænk at handle gennem sikre betalingsformer som for eksempel MobilePay eller ved et fysisk fremmøde.

Og så skal du være opmærksom på, at du ikke har de samme rettigheder, når du handler privat. Det fortæller Lars Arent, der er leder af Forbruger Europa i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til forbrug.dk:

»Som forbruger er du godt beskyttet, hvis du handler med en erhvervsdrivende, og varen har mangler eller ikke er som aftalt. Det samme gælder ikke, hvis sælgeren er privatperson. I den situation har du ikke en lovbestemt fortrydelsesret, og du vil også få langt sværere ved at få dit krav igennem, hvis varen viser sig at have en fejl.«

Få Forbrugerrådet Tænks råd til at anmelde en mistænkelig køber her, og se hvad du gør, hvis uheldet er ude her.