Fra 1973 til 2018 er sædkvaliteten faldet med 62 procent på verdensplan.

Det viser en undersøgelse, som er foretaget af forskere fra Isreal, USA, Danmark, Spaniel og Brasilien, fortæller The Times of Israel.

Det er ikke en positiv udvikling, fortæller professor Hagai Levine fra det hebraiske universitet i Jerusalem, som ledede undersøgelsen.

»Vi bør være overraskede og bekymrede på samme tid,« forklarer han.

For fem år siden, tilbage i 2017 lavede Levine et lignende studie, hvor han sammen med sit team kunne konkludere, at sædkvaliteten globalt set var faldet med 51 procent.

Og stigningen til 62 procent får professoren til at tro, at sædkvaliteten forværres med øget hastighed.

»Vi har med et alvorligt problem at gøre. Hvis ikke det løses, kan det true menneskelighedens overlevelse,« fortæller professoren, og fortæller, at en løsning kunne være sundere miljøer.

Selvom studiet ikke forklarer, hvad der er årsagen til den dalende sædkvalitet, har andre forskere kædet overvægt, rygning, kemikalier og pesticider sammen med en lavere sædkvalitet.