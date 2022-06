Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klar. Parat. Løb.

Over 90.000 danskere vil kridte løbeskoene, når startskuddet går til Royal Run mandag. Herunder får du løsningen på, hvordan du bedst muligt kommer igennem sådan en type motionsløb – også selvom du måske er mere kage- end løbeform.

»Man kan jo godt blive grebet af stemningen, når der er så mange mennesker. Der er en konkurrencehest gemt i mange,« siger træningsfysiolog Henrik Duer.

Han advarer derfor mod, at man – hvis man måske ikke lige er nået at komme i topform – overvurderer sig selv og presser sig selv for hårdt hele vejen – specielt på 10-kilometerdistancen.

Kan du lide at løbe?

Så er der nemlig risiko for en dårlig oplevelse, meget ømme ben dagene efter, og hvis man er rigtig uheldig måske en overbelastningsskade.

»Risikoen for skader er mindre, hvis man løber langsommere. I virkeligheden handler det jo heller ikke om at vinde. Det skal være en god oplevelse, og får man det, er der også en chance for, at man fortsætter med at løbe i sin dagligdag,« siger Henrik Duer.

Ifølge arrangørerne bag Royal Run er omkring en tredjedel af deltagerne førstegangsløbere. Dermed er der altså risiko for, at man kan komme til at presse sig selv en tand for meget.

Men med få simple greb kan man undgå netop det, lyder det fra løbetræner hos Sparta Pernille Pedersen Pape, der i videoen herover giver gode råd til at komme i form.

Pernille Pedersen Pape, løbetræner Sparta. Foto: Jens Nørgaard/Byrd. Vis mere Pernille Pedersen Pape, løbetræner Sparta. Foto: Jens Nørgaard/Byrd.

»Det er en god idé at lave nogle enkle opvarmningsøvelser, så få man løsnet op i kroppen. Jeg bruger også meget tid på at få varmet fodled, hoftebøjere og knæ op,« siger hun.

Hun mener på linje med Henrik Duer, at man skal tilmelde sig et løb som Royal Run for fællesskabets skyld og ikke mindst for at have det sjovt. Måske kan man endda få et glimt af den royale familie.

»Det handler om at komme ud og mærke stemningen. Måske skal man sænke ambitionsniveauet, hvis man ikke har fået trænet inden. Nyd de mennesker, der er kommet for at heppe,« lyder opfordringen fra Pernille Pedersen Pape.

Hun råder i det hele taget til, at man melder sig ind i en løbeklub, hvis man i fremtiden har planer om at tilmelde sig motionsløb.

»Det er en god måde at holde sig i gang på, fordi man har nogen, man kan løbe sammen med, og man kommer afsted, også selvom det regner,« siger løbetræneren.

Begge eksperter fraråder helt, at man deltager i motionsløb, hvis man er skadet eller lige har været det.

»Så er det bedre at lade kroppen hvile. Hvis man først presser sig selv, så kan man risikere at være ude lang tid, hvilket er meget demotiverende. Så er det bedre at tage det i opløbet,« siger Pernille Pedersen Pape.

Royal Run foregår i år i Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved, København og på Bornholm. Løbet blev afviklet første gang 21. maj 2018 i anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag 26. maj 2018.

Man kan vælge at løbe en engelsk mil svarende til 1,609 km, 5 km eller 10 km